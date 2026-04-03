Tako se je na Urškino nosečnost odzval Žan

Osmi teden Kmetije je prinesel preobrat: Urška Gros je postala zaskrbljena zaradi sprememb v njenem telesu. Z dvema otrokoma iz prejšnjih zvez ji znaki niso bili tuji, a je bila vseeno šokirana, saj se je to zgodilo med tekmovanjem, kjer sta osredotočenost in fizična pripravljenost ključni.

V zasebnosti hišice na klancu je opravila test nosečnosti, kljub temu da pozitivnega izvida v resnici ni pričakovala. Ko pa sta se prikazali dve črtici, je bilo presenečenje veliko. Žanu Zoretu, ki je bil prav tako v šoku, je izustila le: "Ja, čestitke. Kaj ti naj rečem?"

Kako se je na novico o nosečnosti odzval Žan?

Žan je bil sprva v šoku, saj ne on ne Urška nista pričakovala pozitivnega testa, zlasti glede na okoliščine. Kljub temu pa ga je hitro preplavilo veliko veselje in je povedal: "Ampak če je, bom to sprejel, ker si to želim že toliko časa, tako da sem presrečen."

Njegova reakcija razkriva dolgoletno željo po otroku. Urška je dodala pomembno informacijo, da je bil Žan prepričan, da je neploden, saj v preteklosti poskusi z zanositvijo niso bili uspešni.

Bosta Žan in Urška ostala skupaj?

Pred novico o nosečnosti sta se Urška in Žan že pogovarjala o nadaljnjem razpletu njunega razmerja znotraj Kmetije in tudi po koncu oddaje. Urška je pojasnila, da sta imela te pogovore z namenom razjasnitve morebitne prihodnosti, še posebej ob upoštevanju morebitne nosečnosti.

Žan je bil jasen glede svoje odločitve, saj je dejal: "Sva se pogovarjala par dni nazaj, da če bo pozitiven, bom ostal z njo." Ta izjava potrjuje njegovo pripravljenost na dolgotrajno zavezo in podporo Urški, ne glede na to, kako nenadna je bila novica.