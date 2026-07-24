Umrla je mama Bena in Caseyja Afflecka

Kot je sporočila družina, se je od decembra lani borila z rakom trebušne slinavke, umrla pa je mirno v spanju, le dva dni po tem, ko je dočakala pomemben družinski mejnik. Po navedbah družine je bila njena največja želja po postavljeni diagnozi, da bi dočakala maturantsko slovesnost svojega vnuka in želja se ji je izpolnila. Po slovesnosti, ki se je je udeležila 31. maja, je dva dni pozneje umrla. Mediji poročajo, da so ji zdravniki decembra napovedali približno šest mesecev življenja.

icon-expand Chris Anne Aflleck je bila ljubeča mati. FOTO: Profimedia

Mama je bila učiteljica

Chris Anne je dolga leta delala kot učiteljica na osnovni šoli. Ob službi se je vpisala na prestižno Univerzo Harvard, kjer je pozneje tudi magistrirala. "Moja mama je poučevala v javni šoli, nato pa se je vpisala na Harvard, tam magistrirala in se vrnila k poučevanju učencev petega in šestega razreda v javni šoli," je Ben Affleck povedal v intervjuju za The Hollywood Reporter.

Chris Anne Affleck je bila vse življenje velika podpornica svojih sinov in njune igralske poti

Ob njunih največjih uspehih je pogosto stala ob njuni strani, med drugim se je leta 1998 udeležila podelitve oskarjev, ko je Ben Affleck skupaj z Mattom Damonom prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij za film Dobri Will Hunting (Good Will Hunting). Tudi Casey Affleck je v filmu zaigral, uspeh pa je zaznamoval začetek izjemnih karier vseh treh igralcev. Čeprav sama nikoli ni iskala pozornosti javnosti, so jo tisti, ki so jo poznali, opisovali kot predano mamo, ki je sinova spodbujala, naj sledita svojim sanjam. Njuna igralska pot se je začela že v otroštvu, ko ju je podpirala pri prvih avdicijah in nastopih. Za seboj je pustila sinova Bena in Caseyja ter pet vnukov: Violet, Fina, Samuela, Atticusa in Indiano. Družina je sporočila, da je umrla mirno, obkrožena z najbližjimi. Njena smrt je ganila številne oboževalce družine Affleck, predvsem zaradi dejstva, da je tik pred slovesom dočakala trenutek, ki ji je v zadnjih mesecih pomenil največ, maturantsko slovesnost svojega vnuka.

icon-expand Chris Anne Affleck s sinom Benom. FOTO: Profimedia

Ben in Casey Affleck veljata za enega najbolj povezanih bratskih dvojcev v Hollywoodu

Kmalu po Benovem rojstvu leta 1972 se je družina preselila iz Kalifornije v ameriško zvezno državo Massachusetts. Leta 1975 se jima je rodil še mlajši sin Casey Affleck, otroštvo pa sta preživela v Cambridgeu, predmestju Bostona. Njuno odraščanje ni bilo vedno lahko. Ko je bil Ben star 12 let, sta se Chris Anne in Timothy ločila. Timothy, ki se je boril z odvisnostjo od alkohola, se je po ločitvi preselil nazaj v Kalifornijo, medtem ko je Chris Anne sama skrbela za vzgojo obeh sinov. Ben in Casey sta večkrat povedala, da je bila prav mama tista, ki jima je v težkem obdobju zagotavljala občutek varnosti in normalnosti, medtem ko je očetova odsotnost pustila trajen pečat. Kljub temu Ben na očeta nima zgolj slabih spominov. Večkrat je poudaril, da mu je prav Timothy privzgojil ljubezen do literature in ga naučil številnih veščin, ki so mu pozneje pomagale pri igralski karieri. Oče je na uspehe svojih sinov izjemno ponosen. "Oba moja sinova sta marljiva. Premoreta veliko empatije, nikoli nista pozabila, od kod prihajata, ter sta prijazna in velikodušna. To so lastnosti, ki jih najbolj cenim," je Timothy Affleck povedal za Grazia Daily.

Brata sta si bila od nekdaj zelo blizu

Casey je v enem od intervjujev dejal, da sta imela med odraščanjem iste prijatelje in sta skoraj ves prosti čas preživela skupaj. Ko se je tudi sam preselil v Los Angeles, je nekaj časa živel z Benom in njunim dolgoletnim prijateljem Mattom Damonom, čeprav je priznal, da se je kot mlajši brat včasih počutil nekoliko v ozadju.

Njuno sodelovanje se je nadaljevalo tudi na filmskem platnu

Casey je zaigral v filmu Dobri Will Hunting, za katerega je Ben skupaj z Mattom Damonom prejel oskarja za najboljši izvirni scenarij. Pozneje sta sodelovala še pri več drugih projektih, Ben pa je večkrat poudaril, da je delo z bratom posebno, saj si popolnoma zaupata in si brez zadržkov povesta iskreno mnenje. Čeprav medije pogosteje polnijo novice o Benovem zasebnem življenju, oba brata redko javno govorita o svojem odnosu. Ko to vendarle storita, vedno poudarita, da družina ostaja ena najpomembnejših vrednot v njunem življenju. Smrt njune mame Chris Anne Affleck je zato zanju še posebej boleča izguba, saj je bila prav ona njuna največja podpornica in oseba, ki je verjela vanju še dolgo preden sta postala hollywoodska zvezdnika.

icon-expand Ben in Casey Affleck FOTO: Profimedia