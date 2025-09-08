Tri žene, pet otrok in preveč grehov – od srednješolskega očeta do hollywoodske katastrofe

Rojen za kamero: Sin slavnega očeta

Charlie Sheen, rojen kot Carlos Irwin Estévez, je sin znanega igralca Martina Sheena (rojenega Ramóna Estéveza). Njegov oče je skozi desetletja zgradil spoštovanja vredno kariero, predvsem z resnimi in pogosto politično angažiranimi vlogami. Martin je v hollywoodski industriji vedno predstavljal intelektualno in moralno avtoriteto, zato ni presenetljivo, da so bila pričakovanja do njegovih otrok visoka.

Charlie je odraščal v ustvarjalni in umetniško naravnani družini. Njegov starejši brat Emilio Estevez je prav tako postal uspešen igralec in režiser, ki pa je – za razliko od Charlieja – raje ostajal v ozadju, stran od škandaloznih naslovnic. Kljub ugodnemu družinskemu ozadju je Charlie že zelo zgodaj pokazal uporniški značaj. Njegov prvi stik s slavo je prišel skoraj istočasno z njegovim prvim večjim osebnim izzivom – prvega otroka je dobil že kot srednješolec. Njegova hči Cassandra Jade Estevez, danes stara 40 let, je plod mladostne zveze z dekletom iz srednje šole. Kljub zgodnjemu očetovstvu naj bi bil z njo še danes v dobrih odnosih.

Tri žene, pet otrok in nešteto škandalov

Charlie Sheen se je skozi leta večkrat poskušal ustaliti in ustvariti stabilno družinsko življenje, vendar je njegova narava pogosto prevladala nad najboljšimi nameni.

1. Donna Peele (poroka 1995–1996)

Prva žena, Donna Peele, je bila manekenka, s katero se je poročil leta 1995. Poroka je trajala le eno leto, saj so se Sheenove težave z alkoholom, drogami in obiskovanjem spolnih delavk kmalu začele kazati tudi v zakonu. Istega leta se je Sheenovo ime pojavilo v znani aferi z zloglasno madam Heidi Fleiss.

2. Denise Richards (poroka 2002–2006)

Najbolj medijsko izpostavljen zakon je bil z igralko Denise Richards, s katero imata dve hčerki: Sami (Sam) in Lolo. Sprva se je zdelo, da je igralec končno našel mir, a je že kmalu znova podlegel alkoholu, drogam in nasilnim izpadom. Richardsova je leta 2006 vložila zahtevo za ločitev ter ga javno obtožila fizičnega nasilja, groženj in prevar. Kljub turbulentni ločitvi igralka ni prekinila vseh vezi – kasneje je večkrat poudarila, da želi ohraniti zdrav odnos zaradi hčerk. Skrbništvo si delita, Richardsova pa je večkrat javno podprla Sheena v njegovem boju za treznost.

3. Brooke Mueller (poroka 2008–2011)

Tretji zakon je bil z Brooke Mueller, nekdanjo igralko in materjo njegovih dvojčkov, Boba in Maxa. Tudi ta zakon se je končal burno – z aretacijami, nasilnimi izpadi in odvisnostjo obeh partnerjev. Muellerjeva je večkrat iskala pomoč v rehabilitacijskih ustanovah, medtem ko je zvezdnik v določenem obdobju živel kar z dvema spremljevalkama, ki ju je imenoval "boginji".

Očetovstvo v senci slave in samouničenja

Kljub številnim osebnim težavam pa igralec nikoli ni popolnoma zanemaril vloge očeta. Čeprav ni vedno zmogel stabilnosti, si je – po lastnih besedah – želel ohraniti stik z vsemi svojimi otroki. V zadnjih letih, še posebej po razkritju, da je HIV-pozitiven (kar je objavil leta 2015), je začel dajati prednost zdravju in družini. Njegova najstarejša hči Cassandra je že mamica, Charlie pa je postal dedek. Javnosti je malo znano, da sta si zelo blizu. Prav tako naj bi v zadnjih letih izboljšal odnose z vsemi svojimi otroki in celo z nekdanjima partnerkama, Denise in Brooke. Posebej odmevno je bilo, ko je njegova hči Sami Sheen (iz zakona z Denise Richards) odprla račun na OnlyFans. Čeprav je sprva Sheen ostro nasprotoval, je pozneje izjavil, da bo vedno podpiral svojo hčer, ne glede na vse, in priznal, da je moral sam dozoreti kot starš.

Zadnja poglavja: Treznost in nov začetek?

Leta 2025 Charlie Sheen praznuje 60. rojstni dan. Čeprav je večino svojega življenja preživel pod drobnogledom javnosti zaradi škandalov, danes z velikim ponosom pove, da je že osem let trezen. V intervjuju je dejal, da ga je prav diagnoza HIV in izguba številnih bližnjih končno prebudila: "Ko ti zdravnik reče, da imaš HIV, in ko vidiš, kako trpi tvoja družina – ne zaradi bolezni, temveč zaradi tvoje neodgovornosti – takrat se začne resnično zdravljenje." Njegov oče Martin Sheen, ki mu je bil vedno v oporo, je v nekem intervjuju izjavil, da je ponosen na sinovo preobrazbo.