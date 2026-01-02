Zvezdniku Tommyju Leeju Jonesu umrla hči

Victoria Jones, 34-letna hči slavnega igralca Tommyja Leeja Jonesa, je bila v zgodnjih urah novega leta najdena mrtva v hotelu Fairmont v San Franciscu, poročajo ameriški mediji.

Po poročanju TMZ, ki se sklicuje na policijske vire, so jo našli neodzivno v hodniku hotela. Predstavnik gasilske službe San Francisca je potrdil, da so reševalci prispeli na kraj dogodka ob 2.52 zjutraj. "Naše enote so se odzvale, izvedle oceno stanja in eno osebo razglasile za mrtvo," je povedal, ob tem pa dodal, da so nato primer prevzeli lokalna policija in urad medicinskega izvedenca.

Victoria Jones je druga hči Tommyja Leeja Jonesa in njegove druge žene, Kimberlee Cloughley. Njen brat Austin je star 43 let.

Kot otrok je Victoria igrala skupaj s svojim očetom v filmih, kot so Men in Black II in The Three Burials of Melquiades Estrada, prav tako pa se je pojavila v televizijski seriji One Tree Hill. Ko je promoviral The Three Burials, je Tommy Lee Jones o hčeri povedal: "Je dobra igralka, ima svojo SAG-izkaznico in govori brezhibno špansko. Ko je bila dojenček, sem povedal njeni varuški Leticii, naj z njo govori v španščini."

Igralec se je spomnil tudi njenega najstniškega obdobja na filmskih snemanjih: "Morala je vstati ob 5. uri zjutraj za svoj del. Nekega jutra ni želela vstati. Rekel sem ji: 'Draga, to je delo.' A se ni premaknila. Tako sem jo odpustil. Potem pa so jo člani produkcije brez moje vednosti prebudili in jo pripeljali na snemalni set točno pravočasno."

Victoria in Tommy Lee Jones sta se pogosto pojavljala skupaj na rdeči preprogi, med drugim oktobra 2018, ko je bil Jones član žirije na filmskem festivalu v Tokiu.