Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla

Owen Wilson je že desetletja eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev. Njegove vloge v romantičnih komedijah in družinskih filmih, kjer pogosto upodablja očarljivega, prijaznega in skrbnega očeta, so mu prinesle slavo in ljubezen občinstva po vsem svetu. A medtem ko na platnu deluje kot popoln starš, se v resničnem življenju kaže povsem drugačna slika.

Trije otroci z različnimi partnerkami

Zvezdnik, danes star 56 let, ima tri otroke s tremi različnimi ženskami: Ford, rojen januarja 2011, iz razmerja z Jade Duell. Finn, rojen januarja 2014, iz zveze s Caroline Lindqvist, njegovo nekdanjo osebno trenerko. Lyla, rojena oktobra 2018, iz razmerja z umetnico Varunie Vongsvirates. Čeprav v javnosti večkrat omenja, da živi s sinovoma Fordom in Finnom in z njima uživa v očetovstvu, je situacija z njegovo hčerko Lylo povsem drugačna – in za mnoge tudi zelo šokantna.

Odsotnost iz hčerinega življenja

Varunie je že večkrat javno povedala, da zvezdnik svoje hčerke nikoli ni srečal. V intervjuju za Daily Mail je izjavila, da z deklico nima nobenega stika, čeprav jo finančno podpira s preživnino v višini okoli 26.000 evrov na mesec. "Ironično je, da Wilson nenehno igra očetovske like v filmih, a svoje lastne hčerke še nikoli ni videl," je bila odločna. Tudi leta 2019 je javno pozvala igralca, naj stopi v stik s svojo hčerko, vendar se njegovo stališče ni spremenilo.

Popoln oče v filmu, drugačen v resnici

Ta kontrast med javno podobo Owena Wilsona in njegovo vlogo v zasebnem življenju odpira pomembno vprašanje o odgovornosti slavnih osebnosti – ne le kot igralcev, temveč tudi kot staršev. Igralec je znan po tem, da se izogiba razpravam o svojem zasebnem življenju in le redko komentira svoje odnose, še posebej tiste, ki se nanašajo na hčerko Lylo. V enem redkih intervjujev za Esquire leta 2021 je sicer z veseljem govoril o življenju s sinovoma, omenjal njihovo navezanost in skupne trenutke, vendar je hčerko v celoti izpustil.

Kaj pravijo psihologi?