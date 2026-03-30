Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla

Owen Wilson je že desetletja eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev. Njegove vloge v romantičnih komedijah in družinskih filmih, kjer pogosto upodablja očarljivega, prijaznega in skrbnega očeta, so mu prinesle slavo in ljubezen občinstva po vsem svetu. A medtem ko na platnu deluje kot popoln starš, se v resničnem življenju kaže povsem drugačna slika.
Trije otroci z različnimi partnerkami
Zvezdnik, danes star 56 let, ima tri otroke s tremi različnimi ženskami:
Ford, rojen januarja 2011, iz razmerja z Jade Duell.
Finn, rojen januarja 2014, iz zveze s Caroline Lindqvist, njegovo nekdanjo osebno trenerko.
Lyla, rojena oktobra 2018, iz razmerja z umetnico Varunie Vongsvirates.
Čeprav v javnosti večkrat omenja, da živi s sinovoma Fordom in Finnom in z njima uživa v očetovstvu, je situacija z njegovo hčerko Lylo povsem drugačna – in za mnoge tudi zelo šokantna.
Odsotnost iz hčerinega življenja
Varunie je že večkrat javno povedala, da zvezdnik svoje hčerke nikoli ni srečal. V intervjuju za Daily Mail je izjavila, da z deklico nima nobenega stika, čeprav jo finančno podpira s preživnino v višini okoli 26.000 evrov na mesec. "Ironično je, da Wilson nenehno igra očetovske like v filmih, a svoje lastne hčerke še nikoli ni videl," je bila odločna.
Tudi leta 2019 je javno pozvala igralca, naj stopi v stik s svojo hčerko, vendar se njegovo stališče ni spremenilo.
Popoln oče v filmu, drugačen v resnici
Ta kontrast med javno podobo Owena Wilsona in njegovo vlogo v zasebnem življenju odpira pomembno vprašanje o odgovornosti slavnih osebnosti – ne le kot igralcev, temveč tudi kot staršev. Igralec je znan po tem, da se izogiba razpravam o svojem zasebnem življenju in le redko komentira svoje odnose, še posebej tiste, ki se nanašajo na hčerko Lylo.
V enem redkih intervjujev za Esquire leta 2021 je sicer z veseljem govoril o življenju s sinovoma, omenjal njihovo navezanost in skupne trenutke, vendar je hčerko v celoti izpustil.
Kaj pravijo psihologi?
Otroški psihologi opozarjajo, da ima lahko odsotnost starša velik vpliv na čustveni razvoj otroka. Otrok, ki ne pozna enega od staršev, lahko doživlja občutke zavrženosti, zmanjšano samopodobo in težave v odnosih v odrasli dobi, opozarjajo strokovnjaki. Tudi če je prisotna finančna podpora, to ne nadomesti čustvene bližine in osebnega stika, ki ju otrok potrebuje.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV