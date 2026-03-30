Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zvezdnik, ki se izogiba očetovstvu: Njegova hčerka ga še nikoli ni videla

Bibaleze.si
Svet slavnih 3
30. 03. 2026 04.00

Čeprav na velikih platnih pogosto upodablja ljubeče in skrbne očete, je resničnost precej drugačna. Hollywoodski zvezdnik Owen Wilson naj bi se popolnoma distanciral od svoje hčerke, ki je še nikoli ni spoznal – kljub temu da ji redno plačuje preživnino.

Owen Wilson

Owen Wilson je že desetletja eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev. Njegove vloge v romantičnih komedijah in družinskih filmih, kjer pogosto upodablja očarljivega, prijaznega in skrbnega očeta, so mu prinesle slavo in ljubezen občinstva po vsem svetu. A medtem ko na platnu deluje kot popoln starš, se v resničnem življenju kaže povsem drugačna slika.

Trije otroci z različnimi partnerkami

Zvezdnik, danes star 56 let, ima tri otroke s tremi različnimi ženskami:

Ford, rojen januarja 2011, iz razmerja z Jade Duell.

Finn, rojen januarja 2014, iz zveze s Caroline Lindqvist, njegovo nekdanjo osebno trenerko.

Lyla, rojena oktobra 2018, iz razmerja z umetnico Varunie Vongsvirates.

Čeprav v javnosti večkrat omenja, da živi s sinovoma Fordom in Finnom in z njima uživa v očetovstvu, je situacija z njegovo hčerko Lylo povsem drugačna – in za mnoge tudi zelo šokantna.

Odsotnost iz hčerinega življenja

Owen Wilson je že desetletja eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev.
Owen Wilson je že desetletja eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev. FOTO: AP

Varunie je že večkrat javno povedala, da zvezdnik svoje hčerke nikoli ni srečal. V intervjuju za Daily Mail je izjavila, da z deklico nima nobenega stika, čeprav jo finančno podpira s preživnino v višini okoli 26.000 evrov na mesec. "Ironično je, da Wilson nenehno igra očetovske like v filmih, a svoje lastne hčerke še nikoli ni videl," je bila odločna.

Tudi leta 2019 je javno pozvala igralca, naj stopi v stik s svojo hčerko, vendar se njegovo stališče ni spremenilo.&nbsp;

Popoln oče v filmu, drugačen v resnici

Ta kontrast med javno podobo Owena Wilsona in njegovo vlogo v zasebnem življenju odpira pomembno vprašanje o odgovornosti slavnih osebnosti – ne le kot igralcev, temveč tudi kot staršev. Igralec je znan po tem, da se izogiba razpravam o svojem zasebnem življenju in le redko komentira svoje odnose, še posebej tiste, ki se nanašajo na hčerko Lylo.

V enem redkih intervjujev za Esquire leta 2021 je sicer z veseljem govoril o življenju s sinovoma, omenjal njihovo navezanost in skupne trenutke, vendar je hčerko v celoti izpustil.

Kaj pravijo psihologi?

Otroški psihologi opozarjajo, da ima lahko odsotnost starša velik vpliv na čustveni razvoj otroka. Otrok, ki ne pozna enega od staršev, lahko doživlja občutke zavrženosti, zmanjšano samopodobo in težave v odnosih v odrasli dobi, opozarjajo strokovnjaki. Tudi če je prisotna finančna podpora, to ne nadomesti čustvene bližine in osebnega stika, ki ju otrok potrebuje.

Komentarji (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
medusa 14. 09. 2025 09.52
-1
Tako je ,če otroka enemu vsiliš.
ODGOVORI
3 4
PSIHOTERAPEVT 30. 03. 2026 09.27
+0
In zato mora kaznovati otroka na nacin, da si ne vzame niti en vikenda casa, da se sreca s to punco in jo objame kot oce, ali pa ji vsaj razlozi situacijo zakaj je tako?
ODGOVORI
2 2
devlon 30. 03. 2026 12.42
in niti sin ni...
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1606