Mama in sin, kot iz pravljice: Kate Winslet s sinom zablestela na rdeči preprogi

Med pogovorom pri Jimmyju Kimmelu je igralka razložila, kako posebno je bilo delati z lastnim sinom. Kot režiserka je želela, da Joe ostane del zgodbe in doživi, kako je njegov scenarij oživel na velikem platnu: " Ko je bil scenarij pripravljen, sem ga želela režirati sama. Ne bi želela, da zgodbo predam drugemu režiserju, ker bi takrat postala njegova. Hotela sem, da Joe ostane zraven in vidi čudovito stvar, ki jo je ustvaril. "

21-letni sin Kate Winslet in Sama Mendesa , Joe Anders , je v zadnjem letu postal vse bolj prisoten v filmskem svetu. Na premieri novega filma Goodbye June je bil 21-letnik videti samozavesten – v črnem suknjiču in beli srajci je lepo dopolnjeval stil matere, tako sta bila skupaj usklajen in prefinjen duo.

V procesu priprave filma sta skupaj prebirala in prilagajala prizore, se pogovarjala o tem, kaj naj ostane in kaj ne, ter preizkušala, kaj je smešno in kaj ne: "Ta proces je bil čudovit," je dodala igralka. "Poleg tega sva se naučila veliko novega drug o drugem v profesionalnem okolju."

Zvezdnica je priznala tudi, da med snemanjem ni prišlo do večjih nesoglasij, čeprav sta se morala naučiti, kako drug drugemu izraziti mnenje na občutljiv način: "Če sem menila, da bi nekaj lahko delovalo drugače, sem se morala naučiti, kako mu to reči nežno. On pa je prav tako lahko rekel, da se s tem ne strinja. Včasih sem rekla: 'Počakaj, počakaj, počakaj.' In tako sva našla rešitev," je pojasnila.

Igralka je mati treh otrok: poleg Joeja ima še 25-letno hčerko Mio, ki jo ima z nekdanjim možem Jimom Threapletonom, in 11-letnega sina Beara z možem Edwardom Abel Smithom. V preteklosti je Winsletova skrbela, da so njeni otroci, še posebej mlajši, ostali stran od medijske pozornosti: "Bila sem zelo aktivna mama. Nimam kuharja ali šoferja, ker raje sama poskrbim za družinske obveznosti," je nekoč povedala za Harper's Bazaar: "Če bi imela te stvari, ne bi več čutila, da sem prava oseba. Želim, da se moji otroci spominjajo mojih piščančjih juh in pripravljenih malic ter da sem bila jaz tista, ki jih je peljala v šolo."