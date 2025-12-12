Tragično otroštvo ga ni ustavilo – danes je milijonar

Njegov oče je musliman iz Bijeljine v Bosni, mama pa je bila katoliške vere iz Hrvaške, rojena v vasi Prkos v zadarskem zaledju. Zlatan se je rodil na Švedskem in odraščal v Rosengardu, predmestju Malmöja, kjer je svoj dom našlo veliko priseljencev. Medtem ko je družina živela na Švedskem, je na Hrvaškem in v Bosni divjal vojni konflikt. V avtobiografiji je Zlatan Ibrahimović opisal, kako je njegova babica umrla med bombardiranjem na Hrvaškem, kar je še dodatno zaznamovalo njegovo otroštvo.

Na začetku kariere je igral za švedski Malmö, nato pa je nosil drese največjih svetovnih klubov, med drugim v Italiji, Španiji, Franciji in Angliji. Svojo poklicno pot je sklenil s poslovilno tekmo pred polnim stadionom Milana. Poleg statusa enega najboljših nogometašev vseh časov je Zlatan zgradil tudi ogromno premoženje. Njegove luksuzne vile v Malmöju, Milanu in Manchesterju ter impresivna zbirka prestižnih avtomobilov pričajo o njegovem uspehu. Njegov vozni park ne bi bil tuj niti največjim športnim ikonam, kot sta Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo.

