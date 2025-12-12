Bibaleze.si
Tragično otroštvo ga ni ustavilo – danes je milijonar

B.R.
Svet slavnih 0
12. 12. 2025 02.12

Legendarni nogometaš in zdaj član uprave italijanskega kluba AC Milan je odraščal v zelo težkih okoliščinah. Njegovo otroštvo je bilo vse prej kot lahko, kar je iskreno opisal v svoji avtobiografiji, ki je bila nekaj časa med najbolje prodajanimi.

Zlatan Ibrahimović

Njegov oče je musliman iz Bijeljine v Bosni, mama pa je bila katoliške vere iz Hrvaške, rojena v vasi Prkos v zadarskem zaledju. Zlatan se je rodil na Švedskem in odraščal v Rosengardu, predmestju Malmöja, kjer je svoj dom našlo veliko priseljencev. Medtem ko je družina živela na Švedskem, je na Hrvaškem in v Bosni divjal vojni konflikt. V avtobiografiji je Zlatan Ibrahimović opisal, kako je njegova babica umrla med bombardiranjem na Hrvaškem, kar je še dodatno zaznamovalo njegovo otroštvo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na začetku kariere je igral za švedski Malmö, nato pa je nosil drese največjih svetovnih klubov, med drugim v Italiji, Španiji, Franciji in Angliji. Svojo poklicno pot je sklenil s poslovilno tekmo pred polnim stadionom Milana. Poleg statusa enega najboljših nogometašev vseh časov je Zlatan zgradil tudi ogromno premoženje.

Njegove luksuzne vile v Malmöju, Milanu in Manchesterju ter impresivna zbirka prestižnih avtomobilov pričajo o njegovem uspehu. Njegov vozni park ne bi bil tuj niti največjim športnim ikonam, kot sta Lionel Messi ali Cristiano Ronaldo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zlatan pa je tudi predan oče svojih dveh sinov, Maximiliana (roj. 2006) in Vincenta (roj. 2008), ki jih ima z dolgoletno partnerko Heleno Šeger. Zlatan je zelo navezan na oba sinova, njuna imena ima tetovirana na desni roki, občasno pa na družbenih omrežjih deli fotografije in videoposnetke.

Po njegovih besedah ni lahko biti otrok slavnega očeta. "Njihov oče je človek, ki je pisal zgodovino. Seveda je zanje težko, ker jih ljudje že sodijo skozi mene. Zato sem jim svetoval, naj ne igrajo nogometa, a življenje je ubralo drugačno pot, vseeno so izbrali nogomet (smeh)."

Slavni nogometaš je razkril tudi, da se je odločil, da otrokom da materin priimek. Pojasnil je, da je bila ta odločitev sprejeta, da jih zaščiti pred javnim pritiskom in pretirano pozornostjo. "Želim, da jih vidim kot svobodne posameznike, ki izbirajo svojo pot. Spoštovanje naj si pridobijo ne preko mojega imena, ampak preko svojega trdega dela."

Tako velik je že sin Zlatana Ibrahimovića
Zlatan Ibrahimović nogomet otroštvo uspeh premoženje
