Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet

Zlatan Ibrahimović je kljub bogastvu in slavi prepričan, da otrokom ne koristi udobje, temveč disciplina, samostojnost in stik z resničnim življenjem, kot je poudaril v podkastu Slavena Bilića (Ne)uspeh prvakov, kjer se je pogovarjal o svoji športni poti in starševski vlogi.

Brez razvajanja, kljub milijonom

Z ženo Heleno Seger, ki je od njega starejša enajst let, imata dva sinova – Maksimilijana (19) in Vinsenta (17). Športnik poudarja, da sta bila otroka že od malih nog vzgajana v duhu samostojnosti, odgovornosti in zavedanja, da jim nič ne pripada samoumevno. "Nisva želela, da bi bila razvajena bogataša," je večkrat poudaril nogometni zvezdnik in dodal, da se je Helena s takšnim pristopom popolnoma strinjala.

Zlatan Ibrahimović je kljub bogastvu in slavi prepričan, da otrokom ne koristi udobje, temveč disciplina, samostojnost in stik z resničnim življenjem.

V šolo s kolesom, ne z voznikom

V pogovoru s Slavenom Bilićem se je Ibrahimović spomnil obdobja, ko je igral za Los Angeles Galaxy in je družina živela v elitnem predelu Beverly Hillsa. "Otroci so hodili v šolo, kjer so imeli skoraj vsi učenci osebne voznike. V šolskem dvorišču sem videl le dve kolesi – od sinov Maksimilijana in Vinsenta," je povedal. Namesto da bi jima omogočil udobje, ki si ga je lahko brez težav privoščil, je sinovoma kupil kolesi in jima jasno povedal: "Vzemi kolo in pojdi sam v šolo. Bil sem strog, a vedno z dobrim namenom in dosleden. Če pri osemnajstih niso samostojni, potem kot starš nisem opravil svoje naloge," je dodal brez olepševanja. Podoben pristop sta z ženo ubrala tudi pri potovanjih. Otroci niso leteli z zasebnimi letali, temveč z običajnimi komercialnimi leti, pogosto cenejšimi. "Pomembno je, da vidijo resnično življenje," je prepričan zvezdnik. Po njegovem mnenju pretirano udobje popači pogled na svet in vrednote. Starša sta zelo zaščitniška tudi glede zasebnosti. Le starejši sin Maksimilijan ima profil na družbenih omrežjih, ki si ga je ustvaril šele leta 2024, medtem ko Vinsent še vedno nima računa. Ibrahimović verjame, da prehitro izpostavljanje javnosti in družbenim omrežjem mladim prinaša več škode kot koristi.

Zlato pravilo vzgoje: tri osnovne stvari