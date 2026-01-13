Življenje brez očeta: iskrena izpoved zvezdnice

Lani je nekdanji mož Kelly Clarkson, Brandon Blackstock – oče njunih dveh otrok – umrl po dolgotrajnem boju z rakom, kar je za Clarksonovo in njuno družino pomenilo izjemno težko obdobje. Čeprav sta Clarkson in Blackstock uradno končala zvezo že leta 2022, sta ostala povezana kot starša dveh otrok in sta si prizadevala ohranjati spoštljiv odnos zaradi skupnih odgovornosti.

Osredotočena na otroke

V nedavnem intervjuju je Clarkson spregovorila o življenju "brez očeta svojih otrok". Poudarila je, da njena družina zdaj vključuje samo njo, njune otroke in družinskega psa ter da je vsak dan poln ljubezni, a tudi izzivov. Kot navaja The News, je Clarkson dejala: "To je veliko, a vsak trenutek je dragocen."

icon-expand Kelly Clarkson s sinom. FOTO: AP

V oddaji The Kelly Clarkson Show je pojasnila tudi, kaj je zdaj njena prioriteta. Začela je z navdušenjem nad starostjo svojih otrok in povedala: "Moji otroci so stari 9 in 11 let. Neko posebno, zabavno obdobje, ko si že lahko sami obrišejo zadnjico, a so še vedno dovolj majhni, da se radi objemajo in stiskajo." Nato pa dodala: "V zadnjem času se je zgodilo veliko stvari v naši družini, zato sem svojim otrokom dovolila, da kar pogosto spijo pri meni." Kljub temu ni pozabila izpostaviti tudi več pozitivnih strani, saj je te trenutke poimenovala za 'res posebne' in primerne za ustvarjanje spominov, saj so po njenem mnenju: "Pogovori, ki jih vodiš v tem času, so res prisrčni. Zato je to verjetno moj najljubši del dneva," je zaključila. Ves njen fokus je usmerjen v ustvarjanje toplega in ljubečega okolja za 11-letno hčer River in 9-letnega sina Remyja. Po poročanju iHeart.com so prav skupni trenutki, objemi in pogovori postali najbolj dragoceni del dneva, ki pomagajo otrokom ohranjati občutek varnosti in stabilnosti.

Čustvena realnost starševstva