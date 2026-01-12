Takole Anamaria Goltes s hčerama uživa na snegu

Medtem ko košarkarski zvezdnik Luka Dončić nadaljuje s svojo izjemno sezono v ligi NBA čez lužo, se njegova zaročenka Anamaria Goltes s hčerkama, dvoletno Gabrielo in komaj mesec dni staro Olivio, nahaja v objemu zasnežene Slovenije.

Na Instagramu je objavila več utrinkov. Ena fotografija prikazuje Gabrielo v toplih oblačilih med hojo po snegu in Olivio, varno spravljeno v vozičku med zimskim sprehodom. Druga objava je zajemala video sneženja na domačem vrtu, opremljen s pesmijo "Let It Snow".

Anamaria na družbenih omrežjih izjemno odprto in brez olepševanja deli realnost materinstva. Le nekaj dni po rojstvu Olivie je na Instagramu delila fotografijo s skodelico bele kave, ob kateri je iskreno zapisala, da je "dobiti šest ur neprekinjenega spanca z dvema majhnima otrokoma, ki se veliko zbujata in dojita, feels like a win (občutek je kot zmaga, op. a.)." Mamica se je namreč odločila za tandemsko dojenje.