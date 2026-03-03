Bibaleze.si
Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje

S.B.
Svet slavnih 0
03. 03. 2026 12.27

Medtem ko je košarka skoraj sinonim za ime LeBron James, njegova najmlajša hči dokazuje, da otroci tudi v športnih družinah lahko izberejo svojo pot.

Zhuri in LeBron James

Po poročanju revije People je 11-letna Zhuri Nova James navdušena nad odbojko, ne nad košarko, kot bi morda pričakovali glede na družinsko tradicijo.

Odraščanje ob žogi – a drugačna izbira

V zadnjem času je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem Zhuri samozavestno vodi košarkarsko žogo ob igrišču, kar je pri številnih oboževalcih sprožilo ugibanja, ali bo tudi ona šla po očetovih stopinjah. A LeBron je po eni izmed tekem pojasnil, da je hčerina prava ljubezen pravzaprav odbojka.

Ob tem je v šali dodal, da je njegova žena Savannah James po letih spremljanja košarkarskih tekem pripravljena na nekaj drugačnega in da si ne želi še enega otroka, ki bi bil popolnoma predan košarki.

Zhuri James kot kaže ne bo šla po očetovih stopinjah.
Zhuri James kot kaže ne bo šla po očetovih stopinjah. FOTO: Profimedia

Športna družina

Košarka ima v družini James posebno mesto. Najstarejši sin Bronny James je del ekipe Los Angeles Lakers, medtem ko drugi sin Bryce James igra univerzitetno košarko za Arizona Wildcats.

Kljub temu LeBron poudarja, da je najpomembnejše, da otroci sledijo svojim interesom in strastem. Čeprav je Zhuri zaradi odraščanja ob parketu razvila občutek za žogo in gibanje, jo trenutno najbolj navdušujejo odbojkarski treningi.

Sporočilo za starše

Zgodba družine James je lep opomnik za vse starše: tudi če otroci odraščajo v okolju z močno tradicijo ali pričakovanji, je pomembno, da jim omogočimo raziskovanje lastnih interesov. Podpora, ne pritisk, je tista, ki otrokom omogoča samozavestno razvijanje talentov – pa naj bo to košarka, odbojka ali katerikoli drug hobi.

Vir: People.com

