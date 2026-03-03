Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje

Po poročanju revije People je 11-letna Zhuri Nova James navdušena nad odbojko, ne nad košarko, kot bi morda pričakovali glede na družinsko tradicijo.

V zadnjem času je po spletu zaokrožil posnetek, na katerem Zhuri samozavestno vodi košarkarsko žogo ob igrišču, kar je pri številnih oboževalcih sprožilo ugibanja, ali bo tudi ona šla po očetovih stopinjah. A LeBron je po eni izmed tekem pojasnil, da je hčerina prava ljubezen pravzaprav odbojka.

Ob tem je v šali dodal, da je njegova žena Savannah James po letih spremljanja košarkarskih tekem pripravljena na nekaj drugačnega in da si ne želi še enega otroka, ki bi bil popolnoma predan košarki.