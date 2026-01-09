Zamrzovanje jajčec pri 18: zvezdnik šokiral javnost

Med pogovorom v oddaji Armchair Expert je komentiral srečanje s svojo mlajšo hčerko Delto , ki je izrazila željo, da bi nekoč postala mama. Zvezdnik je razložil, da jo želi podpreti in ji omogočiti, da o svoji prihodnosti odloča brez pritiska ali obsodb. Povedal je: "Povedala je, da si želi imeti otroka, in sem jo vprašal, kdaj misliš, da boš imela prvega otroka? Ko boš stara 18?' Želim ji biti v podporo ne glede na to, kaj si želi. "

Igralec Dax Shepard je pojasnil, da želi svoji hčerki omogočiti svobodo pri načrtovanju prihodnosti, ne glede na to, kdaj se bo odločila za materinstvo.

Ko je Delta odvrnila, da bi bila mama že pri 18, je Shepard predlagal bolj fleksibilno rešitev – plačal bi, da se njena jajčeca zamrznejo ob polnoletnosti, da je kasneje ne bi skrbela plodnost, če bi se želela najprej osredotočiti na kariero ali druge življenjske cilje. Poudaril je tudi, da se zaveda svojega privilegija, saj takšna možnost ni dostopna vsem ženskam, so zapisali pri People.

Igralec je razkril tudi, da je njegova hčerka na njegov predlog odgovorila, da so predlagane starosti za prvo materinstvo – 35 ali 45 let – zanjo preveč oddaljene. Za njo, staro šele 11 let, se zdi, kot da gre za "80 let".

Njegova izjava je hitro sprožila mešane odzive na spletu. Medtem ko nekateri komentatorji menijo, da igralec deluje kot skrbni in premišljeni starš, ki želi svoji hčerki omogočiti več možnosti, so drugi predlog označili kot nenavaden ali preveč daleč segajoč, čeprav je bil mišljen kot pripravljenost na podporo in ne kot pritisk. Revija Parade je opozorila, da izjava odpira širšo debato o tem, kako sodobni starši uravnotežijo podporo otrokom in možnosti za prihodnost.

Dax Shepard in njegova žena Kristen Bell, prav tako priznana igralka, imata dve hčerki: Delto (11 let) in Lincoln (12 let). Poročena sta od leta 2013 in večkrat sta javno govorila o svojem starševskem pristopu, ki vključuje spodbujanje otrok k izražanju mnenj in samostojnemu razmišljanju. Za Page Six sta razkrila, da želita svojim otrokom nuditi podporo in možnost, da razvijajo lastne prioritete, brez pritiska, da bi sledili standardnim pričakovanjem.