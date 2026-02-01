Družina je bila vedno njena prioriteta

Catherine O'Hara in Robert W. "Bo" Welch III sta se spoznala leta 1988 na snemanju kultnega filma Beetlejuice . Igralka je upodabljala nepozabno Delio Deetz, medtem ko je njen bodoči mož skrbel za produkcijski dizajn filma.

V intervjuju za InStyle leta 2018 je zvezdnica razkrila, da je trajalo nekaj časa, preden jo je Welch povabil na zmenek: "Pritoževala sem se (režiserju) Timu Burtonu, kako me ta fant stalno ogovarja, a me nikoli ne povabi ven. Tim je Boju rekel, naj me povabi ..."

V intervjuju za The New Yorker leta 2019 je takole opisala njuno srečanje: "Bila sem v filmu Beetlejuice in produkcijski oblikovalec Bo Welch je bil zelo privlačen, nato pa me je končno povabil ven. Začela sva hoditi, preselila sem se v Los Angeles zaradi ljubezni."

Par se je poročil leta 1992. Njun prvi sin Matthew se je rodil leta 1994, drugi, Luke, pa leta 1997.

Čeprav se sinova držita stran od medijske pozornosti, sta sledila družinskemu ustvarjalnemu duhu in delala za filmsko industrijo, kot njun oče. Ukvarjala sta se s scenografijo in gradnjo scen, pri čemer sta sodelovala tudi pri seriji Schitt's Creek, ki je njuni mami prinesla prvo nagrado emmy za izjemno igralko v komični seriji.

O'Hara je v intervjuju za Variety leta 2020 poudarila pomen družine: "Imam dva sinova, in ko sta bila majhna, sem razmišljala: kakšen smisel ima imeti otroke, če z njimi ne bom? Družina je vedno bila prva in vedno bo."

Matthew in Luke sta se občasno pojavila na javnih dogodkih, na primer na premieri filma The Cat in the Hat leta 2003, ki ga je režiral njun oče, sicer pa ostajata stran od oči javnosti.

Bo Welch morda ni tako znan kot njegova žena, a je v filmski industriji močno uveljavljen. Za svoj produkcijski dizajn je bil štirikrat nominiran za oskarja, pogosto sta sodelovala tudi poklicno. Welch je na primer režiral serijo A Series of Unfortunate Events.

Catherine O'Hara je bila uspešna igralka, a je vedno postavljala družino na prvo mesto. V intervjuju je priznala, da se je včasih tako poglobila v delo, da je skoraj pozabila, da je poročena in ima otroke. Zato je skrbno izbirala vloge, da ne bi ogrozila družinskega življenja.