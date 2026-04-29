Hči Angeline Jolie prvič javno o njunem odnosu: "Zaradi nje sem to, kar sem"

21-letna Zahara Marley Jolie je na dogodku v Atlanti odkrito spregovorila o odraščanju ob eni najbolj znanih igralk na svetu. V svojem govoru je poudarila, da ima z mamo izjemno močno vez, ki jo je opisala kot posebno in sorodno. Ob tem je izpostavila, da jo je Angelina Jolie skozi življenje naučila vrednot, kot so empatija, prijaznost in skrb za druge. V čustvenem zaključku je dejala, da je danes močna ženska prav zaradi vzgoje svoje mame: "Močna sem, ker me je vzgojila močna ženska."

icon-expand Angelina Jolie s hčerkama. FOTO: AP

Javni nastopi otrok Angeline Jolie so sicer redki, zato je bil njen govor še toliko bolj odmeven

Zahara je priznala, da odraščanje v središču pozornosti ni vedno enostavno, vendar je poudarila, da ji je mama ves čas stala ob strani in jo podpirala pri osebnem razvoju. Na istem dogodku je svojo mamo opisala tudi kot "nesebično, ljubečo in razumevajočo".

Angelina Jolie ima skupaj šest otrok, ki jih je vzgajala skupaj z nekdanjim partnerjem Bradom Pittom. Del družine je tudi Zahara, ki jo je igralka posvojila iz Etiopije leta 2005. Po ločitvi staršev, ki je bila dokončno zaključena leta 2024, naj bi bili otroci še posebej povezani z materjo, več izmed njih pa se je tudi javno distanciralo od očetovega priimka.

icon-expand Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox in Knox. FOTO: Profimedia