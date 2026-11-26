32-letna plesalka Witney Carson je veselo novico razkrila avgusta v oddaji Good Morning America, kjer je hkrati potrdila, da se vrača na plesni parket. Tokrat pa ne pleše sama. Pod srcem namreč nosi svojega tretjega otroka.

Witney, ki ima z možem Carsonom McAllisterjem že dva sinova, Lea in Jeta, priznava, da je bila odločitev za sodelovanje v tako zahtevnem tekmovanju med nosečnostjo zanjo nekoliko zastrašujoča. Kljub temu se je izziva veselila, saj ji ples pomeni ogromno, prav tako pa ji veliko pomeni materinstvo.