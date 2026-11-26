32-letna plesalka Witney Carson je veselo novico razkrila avgusta v oddaji Good Morning America, kjer je hkrati potrdila, da se vrača na plesni parket. Tokrat pa ne pleše sama. Pod srcem namreč nosi svojega tretjega otroka.
Witney, ki ima z možem Carsonom McAllisterjem že dva sinova, Lea in Jeta, priznava, da je bila odločitev za sodelovanje v tako zahtevnem tekmovanju med nosečnostjo zanjo nekoliko zastrašujoča. Kljub temu se je izziva veselila, saj ji ples pomeni ogromno, prav tako pa ji veliko pomeni materinstvo.
Posebej odločna je bila glede svojega videza na plesnem parketu. Nosečniškega trebuščka namreč ne namerava skrivati pod bleščicami, resicami ali posebnimi kroji kostumov.
"Ponosna sem, da sem ženska, da ustvarjam življenje in nosim tega malega človeka," je povedala v pogovoru za Good Morning America. Dodala je, da je zanjo velika sreča, da lahko hkrati nastopa in doživlja nosečnost.
Plesalka je priznala tudi, da jo čaka poseben izziv
V prvem trimesečju se je namreč spopadala z izrazito slabostjo, zaradi katere je morala odpovedati nekatere že dogovorjene obveznosti. O nadaljevanju tekmovanja se je zato pogovorila z možem in ustvarjalci oddaje. Najpomembnejše vodilo pri odločitvi je bilo ves čas zdravje nje in otroka.
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