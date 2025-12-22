William in George nadaljujeta Dianino tradicijo

Princ William in princ George sta tik pred božičem obiskala humanitarno organizacijo za brezdomce The Passage v središču Londona – prav tisto, ki jo je William kot otrok spoznal ob boku svoje matere. Od prvega obiska je minilo že 32 let, ko je takrat 11-letni William skupaj z Diano prvič obiskal organizacijo. Zdaj je želel isto izkušnjo podariti svojemu sinu.

George aktivno sodeloval pri pripravi božičnega kosila

Med obiskom je princ George pomagal pri pripravi božičnega obroka za brezdomce skupaj s svojim očetom. Sodeloval je s prostovoljci, pripravljal zelenjavo in spoznaval vsakdan organizacije, ki si prizadeva pomagati ljudem brez doma skozi vse leto.

icon-expand Princ William in princ George sta obiskala humanitarno organizacijo za brezdomce FOTO: Profimedia

Posebno ganljiv trenutek je nastopil, ko je George podpisal knjigo obiskovalcev – isto knjigo, v katero sta se pred več kot tremi desetletji vpisala Diana in mladi William. Ko je zagledal podpise očeta in pokojne babice, je bil očaran in navdušeno izustil: "Vau, super." Izvršni direktor The Passage, Mick Clarke, je dogodek opisal kot "trenutek očetovega ponosa" in povedal, da je William sinu razložil: "To je moja mama."

Čas je, da zavihaš rokave

Clarke je Williama in Georgea popeljal po centru in se nato obrnil na mladega princa: "Imamo nekaj nalog, pri katerih nam lahko pomagaš. Čas je, da zavihaš rokave in se lotiš dela." George je naloge sprejel brez zadržkov. Clarke je poudaril: "Bil je popolnoma pripravljen. Zelo podoben očetu – želel je samo začeti delati, kar je bilo čudovito." Oče in sin sta nekaj minut preživela v pogovoru s prostovoljci, medtem ko sta skupaj pripravljala hrano. George ni bil nespreten v kuhinji, Clarke pa je dodal, da je očitno, da tudi doma občasno pomaga pri hišnih opravilih.

Pomembna lekcija o brezdomstvu

George je spoznal tudi pomen božičnega kosila, ki ga organizira The Passage za ljudi, ki morda nimajo doma. Pogovoril se je tudi o kampanji No Night Out, katere cilj je preprečevati brezdomstvo z zgodnjo pomočjo. Mladi princ je nato pomagal okrasiti božično drevo, ki ga je organizaciji podarila Westminsterska opatija, in obiskal prostor, kjer so prostovoljci pripravljali sladice za praznični obrok.

Navdih princese Diane

William že dolgo poudarja, da ga je za delo z brezdomci navdihnila njegova mama, princesa Diana. Njen sočuten pristop in osebna predanost sta ga močno zaznamovala, obisk organizacije The Passage pa ga je kot otroka globoko ganil. V lanskem dokumentarcu je povedal: "Spomnim se prijetnih pogovorov – igrali smo šah in se pogovarjali. Takrat sem spoznal, da obstajajo ljudje, ki nimajo enakega življenja kot ti." Clarke je dodal, da je podpis Georgea v knjigi obiskovalcev simboličen: "Na strani so bili podpisani Diana 1993 in William 1993, spodaj pa prazen prostor. George je želel dodati svoj podpis – bil je lep trenutek, ki je povezoval preteklost in sedanjost."

