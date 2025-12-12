Dobila sem še eno pravnukinjo: Igralka navdušena

70-letna Whoopi Goldberg je v oddaji The View z navdušenjem povedala, da se je njeni družini pridružila mala Lotus Dean, težka 6 lbs 3 oz (približno 2,85 kg), dodala je še, da je bila to zanjo čudovita novica in da je to njena druga pravnukinja.

Voditeljica Ana Navarro ji je ob tem čestitala, igralka pa je skromno dejala, da si nikoli ni mislila, da bo imela dva pravnuka: "Da sem del tega, je nekaj posebnega. Nikoli si nisem mislila, da bom imela dva pravnuka. To je res čudovita izkušnja, biti del njihovega življenja."