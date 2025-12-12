Dobila sem še eno pravnukinjo: Igralka navdušena

70-letna Whoopi Goldberg je v oddaji The View z navdušenjem povedala, da se je njeni družini pridružila mala Lotus Dean, težka 6 lbs 3 oz (približno 2,85 kg), dodala je še, da je bila to zanjo čudovita novica in da je to njena druga pravnukinja.
Voditeljica Ana Navarro ji je ob tem čestitala, igralka pa je skromno dejala, da si nikoli ni mislila, da bo imela dva pravnuka: "Da sem del tega, je nekaj posebnega. Nikoli si nisem mislila, da bom imela dva pravnuka. To je res čudovita izkušnja, biti del njihovega življenja."
V pogovoru je še dejala, da jo vnuki kličejo kar po imenu, zraven se je še pošalila, da jo prva pravnukinja kliče Oopi, saj dojenčica še ni znala izgovoriti črke W.
Zvezdnica je prvič postala prababica leta 2014, ko je njena najstarejša vnukinja Amara Skye rodila hčer Charli Rose. Takrat je igralka povedala, da ni običajna babica in da tudi kot prababica ne bo "normalna". Že takrat je na vprašanje, kako jo bo klicala pravnukinja, odgovorila: "Bolje, da me kliče Whoopi."
Goldbergova ima eno hčer, Alex Martin, in tri vnuke: 36-letno Amaro Dean, 29-letnega Jerzeyja Deana ter 27-letnega Masona Deana.
