Tri leta po smrti slavne pevke je njena edina hči umrla v srhljivo podobnih okoliščinah

Preden je postala ženska z enim najbolj prepoznavnih glasov na svetu, je bila Whitney Elizabeth Houston deklica iz Newarka v New Jerseyju. Rodila se je v glasbeni družini, njena mama Cissy Houston je bila uspešna gospel in soul pevka, njena sestrična pa je bila Dionne Warwick. Whitney je odraščala ob glasbi, cerkvi in ženskah, ki so znale peti. A njen začetek ni bil glamurozen.

Njena mama je hitro ugotovila, da je njena hči nekaj posebnega

Njena mama Cissy Houston je hitro prepoznala, da Whitney v sebi nosi nekaj posebnega. Sama je bila uspešna gospel pevka, zato je bila glasba pomemben del Whitneyjinega otroštva. Cissy je hčerko že kot deklico spodbujala k petju v cerkvi, pozneje pa je bila do nje tudi zelo zahtevna. Whitney je pripovedovala, da je mama želela, da je vsak njen nastop popoln. Pri 19 letih je Whitney že podpisala pogodbo z založbo Arista in začela pot proti svetovni slavi. Toda uspeh je imel svojo ceno. Leta pozneje je priznala, da zaradi zgodnje kariere ni imela običajnega odraščanja. Ni imela veliko časa za druženje, zmenke ali preprosto brezskrbno mladost. Sama je menila, da se je del zamujenega otroštva pozneje pokazal tudi v njenem življenju.

icon-expand Whitney skupaj z mamo Cissy. FOTO: Profimedia

Doma je bilo ljubeče, vendar tudi napeto

Whitney je odraščala s starši in brati v New Jerseyju. Družina je bila po pričevanjih ljudi iz njihovega okolja povezana, dom pa odprt za sosede in prijatelje. CBS je po njeni smrti njeno otroštvo opisal kot odraščanje v strogi, a ljubeči družini. Toda zakon njenih staršev ni ostal srečen. Whitneyjina starša sta se v najstniških letih ločila. V starejšem intervjuju za Los Angeles Times je Whitney govorila tudi o težavnem obdobju, ko se je družinska dinamika spremenila, njen oče pa se je odselil. Obenem je v šoli doživljala tudi neprijetne izkušnje z vrstniki. Govorila je o tem, da se je počutila izločeno in da so jo druga dekleta zbadala. Kasneje ji je prehod na zasebno katoliško šolo prinesel nekoliko bolj mirno okolje.

icon-expand Robyn Crawford in Whitney Houston. FOTO: Profimedia

Ko je sama postala mama

Leta 1993 se je Whitney rodila hči Bobbi Kristina, njen edini otrok. In prav materinstvo je pevka pozneje opisovala kot eno najpomembnejših stvari v svojem življenju. Ko so jo leta 2002 vprašali, kako si predstavlja svoje življenje čez deset let, ni govorila o novih albumih ali koncertih. Predstavljala si je mirnejše življenje, v katerem bi sedela in gledala, kako njena hči odrašča v odraslo žensko, nekoč pa bi imela tudi vnuke. Tudi Bobbi Kristina je takrat povedala, da so bili njeni najljubši trenutki z mamo povsem običajni: ko sta bili doma, gledali televizijo, poslušali gospel glasbo ali skupaj zajtrkovali.

icon-expand Whitney s hčerko Bobbi Kristino. FOTO: Profimedia

Želela je, da bi hči imela otroštvo, ki ga sama ni

Bobbi Kristina je spremljala mamo tudi na turnejah, Whitney pa je skušala ostati vključena v njeno življenje kljub zahtevni karieri. Ko je hči odraščala, je pevka govorila tudi o svojih skrbeh in želji, da bi jo zaščitila pred prezgodnjim vstopom v glasbeno industrijo. Whitneyjino življenje je bilo pozneje zaznamovano z odvisnostjo in številnimi osebnimi težavami, o katerih je leta 2002 zelo odkrito govorila z Diane Sawyer. Takrat je bila Bobbi Kristina stara komaj devet let. Toda ko danes pogledamo njene intervjuje, se pokaže drugačna plat pevke. Kljub svetovni slavi si je vedno želela predvsem tisto, česar sama zaradi prezgodnjega odraščanja ni imela dovolj. Mir, družino in čas, da bi lahko gledala svojega otroka odraščati. Whitney Houston je umrla leta 2012, stara komaj 48 let, tri leta pozneje pa je umrla tudi njena hči Bobbi Kristina, stara 22 let. Kljub tragičnemu koncu njune zgodbe ostajajo spomini na njuno tesno vez in Whitneyjine besede o tem, kaj ji je pomenilo biti mama. Za milijone je bila predvsem glasbena ikona, doma pa je bila preprosto mama deklici, ki ji je pomenila največ. Njeno izjemno glasbo in eno njenih najbolj prepoznavnih filmskih vlog lahko kadarkoli znova obudite na VOYO. V filmu Telesni stražar iz leta 1992 je Whitney zaigrala ob šarmantnem Kevinu Costnerju kot pevka Rachel Marron, ki ji varnost zagotavlja nekdanji tajni agent Frank Farmer. Prav film je svetu prinesel tudi nepozabno Whitneyjino izvedbo pesmi I Will Always Love You.

icon-expand Film Telesni stražar si lahko ogledate na VOYO. FOTO: Profimedia