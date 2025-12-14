Tragična smrt po porodu doma: razkrit vzrok

Zdravniki so prispeli nekaj minut kasneje in Stacey našli ob bazenu za porod, v kritičnem stanju. Prepeljali so jo v bolnišnico, kjer je bila podvržena nujni histerektomiji in drugim medicinskim posegom. Kljub trudu bolnišničnega osebja, ki je bilo po besedah njenega soproga izjemno, Stacey ni preživela in je umrla okoli 11. ure zjutraj zaradi hude krvavitve.

30-letna Stacey Hatfield Warnecke je 29. septembra rodila svojega sina Axla , pri čemer se je odločila za t. i. "freebirth" – porod doma brez zdravniške ali babiške pomoči. Sprva je bila dobro, a je po iztisu posteljice začela močno krvaveti. Najprej je odklanjala nujno medicinsko pomoč, vendar je okoli 4.13 zjutraj pristala, da jo pokličejo.

Staceyin soprog Nathan Warnecke je o tragičnem dogodku spregovoril na Instagramu in delil čustvene trenutke njene nosečnosti: "Oboževala je biti noseča in vsak dan mu je govorila, da ga ima izredno rada."

Pri porodu je bila prisotna tudi Emily Lal, znana na spletu kot The Authentic Birthkeeper. Po podatkih sodišča je Lal že naslednji dan očistila prostor in se še ni javno izrekla o smrti Stacey. Zdravstveni poveljnik države Viktorije (HCC) je že oktobra začel preiskavo njenega dela, saj obstajajo informacije, da Lal omogoča ali sodeluje pri porodu doma, ki lahko ogrozi zdravje mater in otrok. Zaradi tega ji je začasno prepovedano opravljanje zdravstvenih storitev.

Stacey Warnecke je bila znana wellness vplivnica, ustanovila je podjetje Natural Spoonfuls in promovirala življenje brez toksinov ter uporabo naravnih sestavin. Na Instagramu je delila recepte, nasvete in kulinarične kreacije, njeni sledilci pa so jo občudovali zaradi njenega ustvarjalnega pristopa k prehrani in življenjskemu slogu.