Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Spor znotraj družine Beckham? Starša odgovorila s sporočilom ljubezni.

S.B.
Svet slavnih 1
05. 03. 2026 07.53

Beckhamova sta s čustveno objavo na Instagramu javno čestitala sinu Brooklynu, s čimer sta presegla zadnje govorice o družinskih napetostih in ponovno pokazala svojo brezpogojno podporo.

David in Victoria Beckham

V času, ko bi mnogi pričakovali molk ali distance, sta zakonca Beckham na 27. rojstni dan svojega najstarejšega sina Brooklyna javno zapisala kratko, a ganljivo sporočilo: da sta ponosna nanj in da ga imata zelo rada ter mu želita vse najboljše. Brez kakršnih koli namigovanj ali očitkov sta zapisala dostojanstveno, predvsem pa ljubeče sporočilo, ki nam dokazuje, da je ljubezen staršev brezpogojna in čista in je vedno pripravljena odpuščati.

Oba sta na svojih profilih objavila skupno fotografijo s sinom iz ranega otroštva, kar ni pomenilo le nostalgičen poklon najstarejšemu izmed otrok, temveč predvsem subtilen opomnik, da družinske vezi segajo globlje od morebitnih trenutnih nesoglasij. S tem sta David in Victoria pokazala, da starševska ljubezen ne deluje po principu pogojevanja, temveč ostaja stalnica, tudi ko odnosi doživljajo težke preizkušnje.

Brooklyn je praznoval svoj 27. rojstni dan.
Brooklyn je praznoval svoj 27. rojstni dan.FOTO: Profimedia

Medijski pritisk in zasebna bolečina

Družina Beckham je že desetletja pod drobnogledom javnosti. Vsaka gesta, vsaka odsotnost z dogodka, vsak všeček' na družbenih omrežjih postane predmet javnih analiz in diskusij. Govorice o prevarah, razhodih, napetostih med družinskimi člani in celo javnih kritikah otrok so se v zadnjih mesecih še okrepile.

A kljub temu sta se Beckhamova odločila, da ne bosta poglabljala družinskega razkola. Namesto, da bi javno odgovorila na sinove obtožbe in očitke ali zagovarjala svojo plat zgodbe, sta izbrala lepe spomine – na čas, ko je bil Brooklyn še srečen deček v varnem zavetju svojih staršev.

Ljubezen, kot najmočnejši odgovor

Njuna javna čestitka tako deluje kot tiho, a jasno sporočilo: zamera nima prostora tam, kjer je ljubezen. Ne glede na to, kaj se dogaja za zaprtimi vrati ali kako burno oročajo mediji, ostaja dejstvo, da je Brooklyn še vedno njun sin in da ga imata brezpogojno rada.

Morda prav v tem tiči moč njune geste. V času, ko se konflikti pogosto rešujejo javno in impulzivno, sta slavna zvezdnika izbrala dostojanstvo. Fotografije malega Brooklyna z nasmehom na obrazu niso le spomin, so predvsem simbol vezi, ki je močnejša od trenutnih družinskih dram.

In čeprav prihodnost njihovih družinskih odnosov ostaja nepredvidljiva, je vsaj eno jasno: starševska ljubezen Davida in Victorie ostaja javno, glasno in brezpogojno izražena. Tudi takrat, ko je najtežje. In – mar ni ravno to smisel starševstva?

Družina Beckham Brooklyn Beckham Starševska ljubezen Družinski spori Javne objave
Prejšnji članek
Zdrav otrok

'Mami, zakaj si vedno na telefonu?'

Naslednji članek
Svet slavnih

Hči slavnega košarkarja stopa po svoji poti: Zhuri James navdušuje

Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vaškečenče 05. 03. 2026 08.37
Brooklyn da ima že 37 let :))
ODGOVORI
0 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1558