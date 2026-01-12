Bibaleze.si
Vsi so opazili njegove oči: Severinin sin je njena kopija

B.R.
Svet slavnih 0
12. 01. 2026 10.25

Hrvaška glasbena diva Severina te dni uživa v zimskih radostih na enem najbolj priljubljenih smučišč v Avstriji. Po zasneženih strminah in idilični alpski pokrajini ne uživa sama – družbo ji dela tudi sin Aleksandar.

severina

Pevka Severina je na družbenih omrežjih z oboževalci delila več utrinkov s potovanja, največ pozornosti pa so pritegnile fotografije, na katerih pozira s sinom. Ob objavi je zapisala preprost, a pomenljiv opis: "Otroške radosti".

Fotografije so v trenutku navdušile njene sledilce, mnoge pa je presenetilo, kako zelo je 13-letni Aleksandar zrasel in dozorel. Številni so v komentarjih zapisali, da se iz dečka hitro spreminja v pravega najstnika, ter pohvalili njuno očitno tesno in ljubečo vez. Mnogi pa so opazili tudi oči mladeniča, ki zelo spominjajo na materine.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Severina je že večkrat odkrito spregovorila o materinstvu in o posebnem odnosu, ki ga ima s sinom. Konec preteklega leta je svoje oboževalce v zagrebški Areni ganila z izjemno čustvenim trenutkom. Med izvajanjem pesmi "Rođeno moje" so se na velikih zaslonih za njo predvajale zasebne, dotlej še neobjavljene fotografije in videoposnetki z Aleksandrom, kar je marsikomu privabilo solze v oči.

Ob tej priložnosti je na Instagramu delila tudi ganljivo sporočilo: "Prehodila sva težko življenjsko pot, a danes je ob meni in zrasel je v čudovitega najstnika," je takrat zapisala pevka.

Spomnila je tudi na obdobje, ko zaradi zapletenih življenjskih okoliščin ni smela javno deliti fotografij svojega sina. "Bila sem ena redkih mater na svetu, ki ni smela ponosno objavljati fotografij svojega otroka. Na koncu pa sem dobila dovoljenje od najpomembnejše osebe – od svojega sina. Dovoljenje, ki je močnejše od katerega koli zakona ali birokrata. In končno spet živimo srečno in lepo."

Severina Aleksandar starševstvo družina zvezdniki
