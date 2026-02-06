Bibaleze.si
Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke

B.R.
Svet slavnih 0
06. 02. 2026 02.34

Pevec Nick Jonas je v nedavnem intervjuju odprl srce in priznal, da so bili prvi dnevi po rojstvu njegove hčerke Malti Marie Chopra Jonas izjemno zahtevni in čustveno naporni.

nick jonas

Pevec Nick Jonas je v pogovoru za Jay Shetty Podcast delil podrobnosti o tem, kako je njegovo družinsko življenje zaznamovalo prezgodnje in krhko rojstvo hčerke.

Zvezdnik je razkril, da se je Malti rodila prej, kot sta z ženo Priyanko Chopra Jonas pričakovala, in da je pri rojstvu tehtala le 1 funt in 11 unč (približno 794 gramov).

Takoj po rojstvu je bila Malti premeščena na neonatalno intenzivno nego (NICU), kjer so jo zdravstveni strokovnjaki pod stalnim nadzorom oskrbovali in ji omogočili najpomembnejši začetek življenja. Jonas je to izkušnjo opisal kot eno najbolj intenzivnih v svojem življenju in izrazil globoko hvaležnost medicinskemu osebju. Kot so zapisali na spletni strani ABP Live, je bila Malti takrat izjemno krhka in je potrebovala stalno nego, da je preživela prve tedne.

Ker se je njeno rojstvo zgodilo v času pandemije covida-19, sta zvezdnika preživela dolge ure v bolnišnici in se izmenjevala pri postelji hčerke skoraj tri mesece.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Med tem napornim obdobjem je Malti prejela več transfuzij krvi, kar je bilo ključno za njeno okrevanje, njena teža pa je počasi naraščala, dokler ni bila dovolj močna, da sta jo lahko odpeljala domov. Pevec je opisal proces rasti kot pravi čudež in izrazil navdušenje nad vsakim njenim napredkom.

V intervjuju je Jonas postal tudi čustven, ko je spregovoril o vplivu teh izkušenj na svoje očetovstvo: "Vsak dan je dar. Ko gledam, kako se razvija, mi to razširi srce. Mislim, da ne ve, kako se je rodila, vendar čutim, da je v njej nekaj posebnega," so zapisali na spletni strani Filmfare.

Jonas je svojo ženo opisal kot svojo "moč in navdih," saj sta se skozi težke trenutke podpirala drug drugega in ostala osredotočena na dobrobit hčerke. Tako sta tudi danes kot starša bolj povezana in hvaležna za vsak napredek in vsak nasmeh, ki ga Malti prinese v njuno življenje.

Danes, ko Malti Marie raste in kljub začetnim težavam uspešno napreduje, Jonas pravi, da je "osupel nad tem, da ima privilegij izkusiti njeno magijo vsak dan."

Nick Jonas Priyanka Chopra Jonas prerano rojena deklica intenzivna nega starševstvo prezgodnje rojstvo dojenček NICU
