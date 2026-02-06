Vsak dan je bila borba, a tudi dar: Nick Jonas o prezgodnjem rojstvu hčerke

Pevec Nick Jonas je v pogovoru za Jay Shetty Podcast delil podrobnosti o tem, kako je njegovo družinsko življenje zaznamovalo prezgodnje in krhko rojstvo hčerke.

Zvezdnik je razkril, da se je Malti rodila prej, kot sta z ženo Priyanko Chopra Jonas pričakovala, in da je pri rojstvu tehtala le 1 funt in 11 unč (približno 794 gramov).

Takoj po rojstvu je bila Malti premeščena na neonatalno intenzivno nego (NICU), kjer so jo zdravstveni strokovnjaki pod stalnim nadzorom oskrbovali in ji omogočili najpomembnejši začetek življenja. Jonas je to izkušnjo opisal kot eno najbolj intenzivnih v svojem življenju in izrazil globoko hvaležnost medicinskemu osebju. Kot so zapisali na spletni strani ABP Live, je bila Malti takrat izjemno krhka in je potrebovala stalno nego, da je preživela prve tedne.

Ker se je njeno rojstvo zgodilo v času pandemije covida-19, sta zvezdnika preživela dolge ure v bolnišnici in se izmenjevala pri postelji hčerke skoraj tri mesece.