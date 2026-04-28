Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok

Vplivnica Courtney Luna iz ZDA je dvignila prah s svojo metodo hranjenja otrok, piše net.hr. Za njihovo prehrano uporablja zgolj meso, maslo in jajca, saj meni, da so to edina nujna živila za močno telo. Njena pot se je začela s hujšanjem, ko je izgubila 23 kilogramov, zdaj pa to prenaša na vso družino. Tedensko za meso porabi več kot 400 dolarjev, zelenjavo pa je popolnoma črtala z jedilnika. Pravi, da želi svojo družino zaščititi pred ultrapredelano hrano, ki po njenem mnenju ne nudi prave vrednosti v težkih časih.

Prehrana kot sredstvo za preživetje vojne

Luna pojasnjuje, da njen načrt temelji na preprostosti in učinkovitosti. Verjame, da je hranjenje z mletim govejim mesom in jajci cenovno dostopno – stalo naj bi le približno 5 dolarjev na osebo na dan – hkrati pa omogoča telesu, da zdrži dlje časa brez potrebe po stalnih obrokih. To vidi kot prednost v primeru kolapsa trgovskih verig. V svojem domu je zelenjavo označila za tabu. Njen cilj ni le sitost, temveč razvoj odpornosti, ki bi bila potrebna v najbolj črnih scenarijih svetovne zgodovine.

Soočenje s komentarji in ignoriranje stroke

Vplivnica se ne obremenjuje s tem, kaj pravijo nutricionisti. Zanjo je pomembno le, da so njeni otroci pripravljeni na 'vojni način' življenja. Trdi, da ultrapredelana hrana povzroča več škode kot odsotnost zelenjave. Na družbenih omrežjih so jo mnogi kritizirali, češ da gre za nevarno siljenje otrok v določen način razmišljanja. Kljub temu Luna vztraja pri svojem jedilniku in s svojimi videoposnetki, ki vključujejo pripravo ogromnih količin mesa, še naprej deli spletno skupnost na goreče zagovornike in ostre kritike.

