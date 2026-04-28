Vplivnica razburja splet s svojimi prepričanji glede prehrane otrok

N.R.A.
Svet slavnih 2
28. 04. 2026 08.33

Courtney Luna trdi, da svojo družino s prehrano brez zelenjave pripravlja na najhujše. Spoznajte njena pravila prehranjevanja.

Courtney Luna

Vplivnica Courtney Luna iz ZDA je dvignila prah s svojo metodo hranjenja otrok, piše net.hr. Za njihovo prehrano uporablja zgolj meso, maslo in jajca, saj meni, da so to edina nujna živila za močno telo. Njena pot se je začela s hujšanjem, ko je izgubila 23 kilogramov, zdaj pa to prenaša na vso družino. Tedensko za meso porabi več kot 400 dolarjev, zelenjavo pa je popolnoma črtala z jedilnika. Pravi, da želi svojo družino zaščititi pred ultrapredelano hrano, ki po njenem mnenju ne nudi prave vrednosti v težkih časih.

Prehrana kot sredstvo za preživetje vojne

Luna pojasnjuje, da njen načrt temelji na preprostosti in učinkovitosti. Verjame, da je hranjenje z mletim govejim mesom in jajci cenovno dostopno – stalo naj bi le približno 5 dolarjev na osebo na dan – hkrati pa omogoča telesu, da zdrži dlje časa brez potrebe po stalnih obrokih. To vidi kot prednost v primeru kolapsa trgovskih verig. V svojem domu je zelenjavo označila za tabu. Njen cilj ni le sitost, temveč razvoj odpornosti, ki bi bila potrebna v najbolj črnih scenarijih svetovne zgodovine.

Courtney Luna
Courtney LunaFOTO: Profimedia

Pomemben podatek: kljub kritikam javnosti Luna trdi, da njena mesna dieta stane le 5 dolarjev na dan na osebo, če se izbere cenejše kose mlete govedine.

Soočenje s komentarji in ignoriranje stroke

Vplivnica se ne obremenjuje s tem, kaj pravijo nutricionisti. Zanjo je pomembno le, da so njeni otroci pripravljeni na 'vojni način' življenja. Trdi, da ultrapredelana hrana povzroča več škode kot odsotnost zelenjave. Na družbenih omrežjih so jo mnogi kritizirali, češ da gre za nevarno siljenje otrok v določen način razmišljanja. Kljub temu Luna vztraja pri svojem jedilniku in s svojimi videoposnetki, ki vključujejo pripravo ogromnih količin mesa, še naprej deli spletno skupnost na goreče zagovornike in ostre kritike.

Courtney Luna
Courtney LunaFOTO: Profimedia

Vir: net.hr

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Courtney Luna mesojeda dieta prehrana otrok zdravje vplivnica priprava na krizo preživetje
Prejšnji članek
Svet slavnih

Zvezdnica Harryja Potterja pričakuje drugega otroka

Naslednji članek
Svet slavnih

"Tako je že odrasel!" Nasmejan portret princa Louisa navdušil javnost

Zadovoljna.si Dovoli jima, da si privoščita vse, kar si želita
24ur.com Hči Susan Sarandon spregovorila o materinih strogih prehranskih
Bibaleze.si Kako za otroke pripraviti okusnejšo zelenjavo?
Caszazemljo Na kaj starši pogosto pozabljajo pri prehrani otrok?
24ur.com Chrissy Teigen: Moj petletni sin še nikoli ni jedel zelenjave
24ur.com Igralka Tara Reid zanikala motnje hranjenja: Pustite me pri miru
24ur.com Gwyneth Paltrow po več letih prekinila dieto: Zopet jem kruh in testenine
Komentarji (2)

SpamEx 28. 04. 2026 11.36
Za Skorbut še ni slišala ženska
Rock8 28. 04. 2026 16.52
Za marsikaj še ni slišala,ker verjetno je razgledana,kot povprečen američan,torej bore malo
