Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov

Laura Beranič, ki jo poznamo iz priljubljenih slovenskih resničnostnih oddaj in kot aktivno vplivnico, je na Instagramu sporočila veselo novico: s partnerjem Timom Golobom pričakujeta svojega prvega otroka.
Svojo nosečnost je naznanila z intimnim posnetkom na Instagramu. Video ju prikazuje v ogledalu, pred katerim so nameščene majhne otroške nogavičke in pozitivni nosečniški test. Posebej prisrčen je tudi trenutek, ko Tim nežno poljubi Laurin trebušček. "Izrekli smo željo in ti si se uresničil/a. Mi trije vam želimo čudovit vstop v leto 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj."
Od resničnostnih šovov do javne prepoznavnosti
Slovenska javnost je Lauro spoznala skozi udeležbo v dveh pomembnih resničnostnih šovih. Prvič se je predstavila v oddaji Sanjski moški, kjer je poskušala osvojiti Gregorja Čeglaja. Sledil je nastop v šovu Kmetija. Te izkušnje so ji prinesle prepoznavnost in bazo oboževalcev, kar je pomagalo pri vzpostavitvi kariere vplivnice na družbenih omrežjih.
