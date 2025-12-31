Bibaleze.si
Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov

B.R.
31. 12. 2025 12.36

Slovenska vplivnica in nekdanja udeleženka resničnostnih šovov Laura Beranič je skupaj s partnerjem Timom Golobom sporočila veselo novico o pričakovanju prvega otroka.

Laura Beranič

Laura Beranič, ki jo poznamo iz priljubljenih slovenskih resničnostnih oddaj in kot aktivno vplivnico, je na Instagramu sporočila veselo novico: s partnerjem Timom Golobom pričakujeta svojega prvega otroka.

Svojo nosečnost je naznanila z intimnim posnetkom na Instagramu. Video ju prikazuje v ogledalu, pred katerim so nameščene majhne otroške nogavičke in pozitivni nosečniški test. Posebej prisrčen je tudi trenutek, ko Tim nežno poljubi Laurin trebušček. "Izrekli smo željo in ti si se uresničil/a. Mi trije vam želimo čudovit vstop v leto 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od resničnostnih šovov do javne prepoznavnosti

Slovenska javnost je Lauro spoznala skozi udeležbo v dveh pomembnih resničnostnih šovih. Prvič se je predstavila v oddaji Sanjski moški, kjer je poskušala osvojiti Gregorja Čeglaja. Sledil je nastop v šovu Kmetija. Te izkušnje so ji prinesle prepoznavnost in bazo oboževalcev, kar je pomagalo pri vzpostavitvi kariere vplivnice na družbenih omrežjih.

