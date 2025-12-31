Prva nosečnost za zvezdnico resničnostnih šovov

Laura Beranič, ki jo poznamo iz priljubljenih slovenskih resničnostnih oddaj in kot aktivno vplivnico, je na Instagramu sporočila veselo novico: s partnerjem Timom Golobom pričakujeta svojega prvega otroka.

Svojo nosečnost je naznanila z intimnim posnetkom na Instagramu. Video ju prikazuje v ogledalu, pred katerim so nameščene majhne otroške nogavičke in pozitivni nosečniški test. Posebej prisrčen je tudi trenutek, ko Tim nežno poljubi Laurin trebušček. "Izrekli smo željo in ti si se uresničil/a. Mi trije vam želimo čudovit vstop v leto 2026, naj bo najbolj čarobno do zdaj."