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Zgodba vratarja, ki je kljub 40 letom osvojil srca milijonov

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 12.25

Zelenortski vratar Vozinha je pri 40 letih doživel enega največjih trenutkov svoje kariere, potem ko je z izjemno predstavo pomagal svoji reprezentanci do zgodovinskega remija 0:0 proti Španiji na njihovem prvem nastopu na svetovnem prvenstvu.

vozinha

Izkušeni vratar Zelenortskih otokov 40-letni Josimar Jose Evora Dias, znan kot Vozinha, je bil eden ključnih igralcev tekme, saj je z več pomembnimi obrambami ohranil mrežo nedotaknjeno in tako poskrbel za zgodovinski rezultat, ki bo zapisan v zgodovini zelenortske nogometne reprezentance.

Vozinha je imel po tekmi ganljiv govor.
Vozinha je imel po tekmi ganljiv govor.FOTO: Profimedia

"Bodi ponosen nase" kot sporočilo mlajšemu sebi

Po tekmi s Španijo je Vozinha ganil z izjavo, v kateri je spregovoril o svoji dolgi poti: "18-letnemu Vozinhi bi rekel, naj bo zelo ponosen nase. Veliko je delal."

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje. Zelo sem srečen. Vedel sem, da ne bo lahko, pomerili smo se z eno najboljših ekip na svetu in uspelo nam je remizirati. Zelo smo zadovoljni," je za uradno spletno stran prvenstva še dodal 40-letnik.

Zelenortska reprezentanca je proti favorizirani Španiji odigrala disciplinirano in borbeno tekmo, pri čemer je bil Vozinha eden glavnih razlogov, da so osvojili prvo točko na svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu.

"Jokal sem, ker sem odraščal s svojimi starimi starši, na žalost pa jih danes ni tu. Nekaj let pred tem sta umrla, ampak pomenila sta mi vse na svetu. Jokal pa sem tudi zaradi svoje mame. Ni uspela priti sem zaradi težav z vizo. Za vizo smo morali zbrati denar, to nam ni uspelo pravočasno. A želel bi si, da bi bila tu," je vidno ganjen povedal Vozinha po tekmi.

Vozinha je navdušil navijače.
Vozinha je navdušil navijače.FOTO: Profimedia

Čeprav njegova mati ni bila prisotna na stadionu, je njegov nastop močno odmeval doma, kjer so ga navijači pozdravili kot enega največjih junakov v zgodovini kapverdskega nogometa.

Kariera, zgrajena na vztrajnosti

Vozinha je skozi kariero igral v več klubih in pogosto deloval zunaj največjih evropskih lig, vendar je z delom in disciplino vztrajno ostajal del reprezentance.

Njegova predstava proti Španiji je simbol dolgoletnega truda in dokaz, da lahko tudi igralci iz manjših nogometnih držav pustijo velik pečat na največjih tekmovanjih.

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