Zgodba vratarja, ki je kljub 40 letom osvojil srca milijonov

Izkušeni vratar Zelenortskih otokov 40-letni Josimar Jose Evora Dias , znan kot Vozinha , je bil eden ključnih igralcev tekme, saj je z več pomembnimi obrambami ohranil mrežo nedotaknjeno in tako poskrbel za zgodovinski rezultat, ki bo zapisan v zgodovini zelenortske nogometne reprezentance.

"Bodi ponosen nase" kot sporočilo mlajšemu sebi

Po tekmi s Španijo je Vozinha ganil z izjavo, v kateri je spregovoril o svoji dolgi poti: "18-letnemu Vozinhi bi rekel, naj bo zelo ponosen nase. Veliko je delal."

"O tem trenutku sem sanjal vse življenje. Zelo sem srečen. Vedel sem, da ne bo lahko, pomerili smo se z eno najboljših ekip na svetu in uspelo nam je remizirati. Zelo smo zadovoljni," je za uradno spletno stran prvenstva še dodal 40-letnik.

Zelenortska reprezentanca je proti favorizirani Španiji odigrala disciplinirano in borbeno tekmo, pri čemer je bil Vozinha eden glavnih razlogov, da so osvojili prvo točko na svojem premiernem nastopu na svetovnem prvenstvu.

"Jokal sem, ker sem odraščal s svojimi starimi starši, na žalost pa jih danes ni tu. Nekaj let pred tem sta umrla, ampak pomenila sta mi vse na svetu. Jokal pa sem tudi zaradi svoje mame. Ni uspela priti sem zaradi težav z vizo. Za vizo smo morali zbrati denar, to nam ni uspelo pravočasno. A želel bi si, da bi bila tu," je vidno ganjen povedal Vozinha po tekmi.