Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Voyage je postal očka: Nekoč je sanjal prav o tem

S.B.
Svet slavnih 0
02. 11. 2026 12.43

Srbski reper Mihajlo Veruović, ki ga javnost pozna pod umetniškim imenom Voyage, je dočakal enega najlepših življenjskih trenutkov. Pri 25 letih je prvič postal oče. Veselo novico je potrdil tudi sam, ob tem pa javnost in medije prosil za zasebnost.

voyage
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Priljubljeni glasbenik Voyage, s pravim imenom Mihajlo Veruović, je postal oče. S svojo zaročenko Tamaro, s katero zasebno življenje skrbno varujeta pred očmi javnosti, sta se razveselila prvega otroka. Novico je potrdil tudi reper sam, potem ko je o njej prvi poročal srbski medij Blic.

"Hvala, res je. Hvala za čestitke, prosil pa bi za zasebnost," je na kratko sporočil ob veseli novici.

Že dolgo si je želel postati mlad oče

Novica je presenetila številne njegove oboževalce, saj se je reper v zadnjem obdobju nekoliko umaknil iz javnosti. A očitno je bil razlog za to povezan tudi z novim življenjskim poglavjem, ki ga je komaj čakal.

Voyage je namreč že pred časom odkrito spregovoril o tem, kako pomembna mu je družina. Na Instagramu je nekoč zapisal, da si želi postati mlad oče in z otroki zgraditi čim lepši odnos. Njegova velika želja je bila ustvariti funkcionalno družino.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Družina mu pomeni več kot slava in denar

Da mu družinsko življenje pomeni več kot glasbena kariera, je pokazal že septembra 2024, ko je presenetil z izjavo, da se namerava po 25. letu umakniti iz glasbe in se posvetiti družini.

Takrat je za srbski Blic povedal, da si želi ustvariti srečno družino in svojim otrokom ponuditi še lepše otroštvo, kot ga je imel sam. Poudaril je, da se slava in denar ne moreta primerjati z družino, ki jo je označil za enega svojih največjih življenjskih ciljev.

Zaznamovala ga je pretekla zveza s slavno pevko Breskvico

Preden je našel srečo v novem življenjskem poglavju, je bil Voyage sicer v zelo odmevni zvezi s srbsko pevko Anđelo Ignjatović, znano kot Breskvica. Spoznala sta se še pred začetkom njune glasbene kariere, njuna ljubezen pa je hitro postala zanimiva tudi za javnost. Skupaj sta ustvarila več glasbenih uspešnic, med drugim pesem Vrati me, njuna zveza pa je bila priljubljena predvsem med mlajšimi oboževalci.

Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?
Preberi še
Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?

Po skoraj treh letih zveze sta se v začetku leta 2021 razšla

Razhod je močno odmeval, saj sta veljala za enega najbolj priljubljenih mladih parov na srbski glasbeni sceni. Voyage je pozneje priznal, da mu je bilo ob koncu zveze zelo težko in da je zaradi razhoda tudi jokal. Breskvico je opisal kot svojo prvo ljubezen, o razlogih za razhod pa ni želel javno govoriti. Poudaril je, da bo lepe skupne spomine vedno ohranil.

Leta pozneje sta se nekdanja partnerja znova znašla na istem dogodku

Voyage je junija 2025 povedal, da se po razhodu prvič udeležujeta istega dogodka, ob tem pa poudaril, da sta v dobrih odnosih in da drug drugega spoštujeta.

Zdaj pa reper začenja povsem novo življenjsko poglavje. Po letih, v katerih je odkrito govoril o želji po družini, je postal oče in uresničil eno svojih največjih življenjskih želja.

Vir: Blic.rs

Voyage Mihajlo Veruović dojenček starševstvo znani starši družina oče
Naslednji članek
Novice

Štiri leta sta čakala na ta trenutek: Nika Mori je postala mamica

Bibaleze.si Jan Kozamernik postal oče. Poglejte, kakšno prikupno ime je dal sinčku
24ur.com Luka Novak postal očka: Ob pogledu na to majhno bitje so se izlile solze
24ur.com Miki Vlahovič prvič dedek, dobil je vnukinjo
24ur.com Rene Krhin prvič oče: Dobrodošel Romeo!
24ur.com Nekdanji Sanjski moški je postal prvič oče
Bibaleze.si Hadalin postal očka. Sinu nadel prav posebno ime
Zadovoljna.si Ta znani Slovenec bo postal očka
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014