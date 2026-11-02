Voyage je postal očka: Nekoč je sanjal prav o tem

Priljubljeni glasbenik Voyage, s pravim imenom Mihajlo Veruović, je postal oče. S svojo zaročenko Tamaro, s katero zasebno življenje skrbno varujeta pred očmi javnosti, sta se razveselila prvega otroka. Novico je potrdil tudi reper sam, potem ko je o njej prvi poročal srbski medij Blic. "Hvala, res je. Hvala za čestitke, prosil pa bi za zasebnost," je na kratko sporočil ob veseli novici.

Že dolgo si je želel postati mlad oče

Novica je presenetila številne njegove oboževalce, saj se je reper v zadnjem obdobju nekoliko umaknil iz javnosti. A očitno je bil razlog za to povezan tudi z novim življenjskim poglavjem, ki ga je komaj čakal. Voyage je namreč že pred časom odkrito spregovoril o tem, kako pomembna mu je družina. Na Instagramu je nekoč zapisal, da si želi postati mlad oče in z otroki zgraditi čim lepši odnos. Njegova velika želja je bila ustvariti funkcionalno družino.

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Družina mu pomeni več kot slava in denar

Da mu družinsko življenje pomeni več kot glasbena kariera, je pokazal že septembra 2024, ko je presenetil z izjavo, da se namerava po 25. letu umakniti iz glasbe in se posvetiti družini. Takrat je za srbski Blic povedal, da si želi ustvariti srečno družino in svojim otrokom ponuditi še lepše otroštvo, kot ga je imel sam. Poudaril je, da se slava in denar ne moreta primerjati z družino, ki jo je označil za enega svojih največjih življenjskih ciljev.

Zaznamovala ga je pretekla zveza s slavno pevko Breskvico

Preden je našel srečo v novem življenjskem poglavju, je bil Voyage sicer v zelo odmevni zvezi s srbsko pevko Anđelo Ignjatović, znano kot Breskvica. Spoznala sta se še pred začetkom njune glasbene kariere, njuna ljubezen pa je hitro postala zanimiva tudi za javnost. Skupaj sta ustvarila več glasbenih uspešnic, med drugim pesem Vrati me, njuna zveza pa je bila priljubljena predvsem med mlajšimi oboževalci.

Po skoraj treh letih zveze sta se v začetku leta 2021 razšla

Razhod je močno odmeval, saj sta veljala za enega najbolj priljubljenih mladih parov na srbski glasbeni sceni. Voyage je pozneje priznal, da mu je bilo ob koncu zveze zelo težko in da je zaradi razhoda tudi jokal. Breskvico je opisal kot svojo prvo ljubezen, o razlogih za razhod pa ni želel javno govoriti. Poudaril je, da bo lepe skupne spomine vedno ohranil.

Leta pozneje sta se nekdanja partnerja znova znašla na istem dogodku

Voyage je junija 2025 povedal, da se po razhodu prvič udeležujeta istega dogodka, ob tem pa poudaril, da sta v dobrih odnosih in da drug drugega spoštujeta. Zdaj pa reper začenja povsem novo življenjsko poglavje. Po letih, v katerih je odkrito govoril o želji po družini, je postal oče in uresničil eno svojih največjih življenjskih želja.