Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie

S.B.
Svet slavnih 0
06. 11. 2026 01.15

Hčerka Angeline Jolie in Brada Pitta, 18-letna Vivienne Jolie, je razkrila, da je v začetku letošnjega leta zaradi motnje hranjenja potrebovala bolnišnično zdravljenje. Svojo osebno izkušnjo je predstavila na prav poseben način, skozi umetniška dela in spremljajočo izjavo na razstavi z naslovom The Tulip Field.

Angelina Jolie s 15-letno hčerko Vivienne na premieri muzikala The Outsiders
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Novica je prišla v javnost le dan po tem, ko je sodišče odobrilo njeno prošnjo za spremembo imena. Vivienne je namreč tudi uradno opustila očetov priimek Pitt in se zdaj imenuje Vivienne Marcheline Jolie.

Umetnost kot način izražanja

Vivienne se v zadnjem obdobju vse bolj posveča ustvarjanju. Svoje izdelke je predstavljala tudi na lokalnem sejmu v Los Angelesu, kjer je prodajala grafike, nalepke in voščilnice. Pri tem ji je družbo delal brat dvojček Knox.

Njen umetniški projekt nosi ime The Tulip Fields. Vivienne se je že pred tem preizkusila tudi v gledališkem svetu. Sodelovala je z mamo Angelino Jolie pri broadwayski predstavi The Outsiders, pri kateri je pomagala kot asistentka.

Angelina je v preteklosti poudarila, da je pri hčerki opazila podobne lastnosti, kot jih je imela njena mama Marcheline Bertrand. Vivienne naj namreč ne bi iskala pozornosti, temveč naj bi jo veselilo podpirati druge ustvarjalce.

Angelina Jolie in Vivienne Jolie
Angelina Jolie in Vivienne JolieFOTO: Profimedia

Četrti otrok, ki je uradno opustil očetov priimek

Novica o Viviennini osebni izkušnji je v javnost prišla le dan po pomembni odločitvi sodišča. Losangeleški sodnik je namreč odobril njeno prošnjo za spremembo imena. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt se tako zdaj tudi uradno imenuje Vivienne Marcheline Jolie.

S tem je postala četrti od šestih otrok Angeline Jolie in Brada Pitta, ki je pravno opustil očetov priimek. Pred njo so to storili Shiloh, Maddox in Zahara. Shiloh je spremembo imena dosegla leta 2024, prošnji Maddoxa in Zahare pa sta bili odobreni septembra letos.

Angelina Jolie na podelitvi nagrad tony s hčerko Vivienne
Angelina Jolie na podelitvi nagrad tony s hčerko VivienneFOTO: Profimedia

Vivienne je materin priimek v javnosti uporabljala že prej

Med drugim je bila kot Vivienne Jolie navedena v gledališkem programu predstave The Outsiders. Za uradno spremembo je zaprosila po tem, ko je julija letos dopolnila 18 let. Kot razlog je v dokumentih navedla osebne razloge, podrobnejše razlage pa ni podala.

Od šestih otrok nekdanjega para sta tako štirje tudi uradno spremenili priimek, Knox pa je materin priimek uporabil na svoji srednješolski diplomi, čeprav po poročanju ameriških medijev njegova pravna sprememba imena ni potrjena. Najstarejši sin Pax še vedno uporablja dvojni priimek Jolie-Pitt.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla leta 2016, ločitev pa sta dokončno uredila decembra 2024. Njuna družinska zgodba je bila dolga leta pod drobnogledom javnosti, vendar osebnih razlogov, zaradi katerih so se otroci odločili za spremembo priimka, ne gre ugibati.

Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Preberi še
Ko sin postane kopija očeta: Spoznajte mladega Knoxa
Po osmih letih pravnih bojev končno dosegla ločitev
Preberi še
Po osmih letih pravnih bojev končno dosegla ločitev

Vir: Entertainment Tonight

Vivienne Jolie motnje hranjenja Angelina Jolie Brad Pitt sprememba priimka družina
Naslednji članek
Svet slavnih

Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime

Zadovoljna.si Zdravnik razkril skrivnost 'večne mladosti' Angeline Jolie
Zadovoljna.si 19-letnica je vedno bolj podobna svoji slavni mami
Moskisvet.com Ljubila je žensko, pristala na psihiatriji, nato pa speljala moža kolegici
Zadovoljna.si Tragično življenje mame Angeline Jolie
Moskisvet.com Hotela je biti deček, danes je hči Angeline Jolie takšna
Bibaleze.si Hči Angeline Jolie prvič javno o njunem odnosu: "Zaradi nje sem to, kar sem"
24ur.com Sharon Stone čestitala Severini: Delaš toliko dobrih stvari
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014