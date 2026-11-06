Po odločitvi, da opusti očetov priimek, zdaj še pretresljivo razkritje hčerke Angeline Jolie

Novica je prišla v javnost le dan po tem, ko je sodišče odobrilo njeno prošnjo za spremembo imena. Vivienne je namreč tudi uradno opustila očetov priimek Pitt in se zdaj imenuje Vivienne Marcheline Jolie.

Umetnost kot način izražanja

Vivienne se v zadnjem obdobju vse bolj posveča ustvarjanju. Svoje izdelke je predstavljala tudi na lokalnem sejmu v Los Angelesu, kjer je prodajala grafike, nalepke in voščilnice. Pri tem ji je družbo delal brat dvojček Knox. Njen umetniški projekt nosi ime The Tulip Fields. Vivienne se je že pred tem preizkusila tudi v gledališkem svetu. Sodelovala je z mamo Angelino Jolie pri broadwayski predstavi The Outsiders, pri kateri je pomagala kot asistentka. Angelina je v preteklosti poudarila, da je pri hčerki opazila podobne lastnosti, kot jih je imela njena mama Marcheline Bertrand. Vivienne naj namreč ne bi iskala pozornosti, temveč naj bi jo veselilo podpirati druge ustvarjalce.

icon-expand Angelina Jolie in Vivienne Jolie FOTO: Profimedia

Četrti otrok, ki je uradno opustil očetov priimek

Novica o Viviennini osebni izkušnji je v javnost prišla le dan po pomembni odločitvi sodišča. Losangeleški sodnik je namreč odobril njeno prošnjo za spremembo imena. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt se tako zdaj tudi uradno imenuje Vivienne Marcheline Jolie. S tem je postala četrti od šestih otrok Angeline Jolie in Brada Pitta, ki je pravno opustil očetov priimek. Pred njo so to storili Shiloh, Maddox in Zahara. Shiloh je spremembo imena dosegla leta 2024, prošnji Maddoxa in Zahare pa sta bili odobreni septembra letos.

icon-expand Angelina Jolie na podelitvi nagrad tony s hčerko Vivienne FOTO: Profimedia

Vivienne je materin priimek v javnosti uporabljala že prej

Med drugim je bila kot Vivienne Jolie navedena v gledališkem programu predstave The Outsiders. Za uradno spremembo je zaprosila po tem, ko je julija letos dopolnila 18 let. Kot razlog je v dokumentih navedla osebne razloge, podrobnejše razlage pa ni podala. Od šestih otrok nekdanjega para sta tako štirje tudi uradno spremenili priimek, Knox pa je materin priimek uporabil na svoji srednješolski diplomi, čeprav po poročanju ameriških medijev njegova pravna sprememba imena ni potrjena. Najstarejši sin Pax še vedno uporablja dvojni priimek Jolie-Pitt. Angelina Jolie in Brad Pitt sta se razšla leta 2016, ločitev pa sta dokončno uredila decembra 2024. Njuna družinska zgodba je bila dolga leta pod drobnogledom javnosti, vendar osebnih razlogov, zaradi katerih so se otroci odločili za spremembo priimka, ne gre ugibati.