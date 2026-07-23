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Po Shiloh in Zahari zdaj še Vivienne: Brad Pitt doživel nov družinski udarec

S.B.
Svet slavnih 0
23. 07. 2026 04.00

Družinska zgodba Brada Pitta in Angeline Jolie dobiva novo poglavje. Njuna 18-letna hčerka Vivienne Jolie-Pitt je namreč na sodišču vložila zahtevo za uradno spremembo priimka. Želi, da bi se po novem imenovala Vivienne Marcheline Jolie, brez očetovega priimka Pitt.

Angelina Jolie s 15-letno hčerko Vivienne na premieri muzikala The Outsiders

Vivienne naj bi zahtevo vložila kmalu po svojem 18. rojstnem dnevu, ko je po kalifornijski zakonodaji to lahko storila sama. Kot razlog za spremembo je v sodnih dokumentih navedla zgolj, da gre za "osebno odločitev". Obravnava na sodišču je predvidena za november.

Angelina Jolie na podelitvi nagrad tony s hčerko Vivienne
Angelina Jolie na podelitvi nagrad tony s hčerko VivienneFOTO: Profimedia
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Ni prva med sorojenci

To ni prvi primer, da se eden od otrok nekdanjega hollywoodskega para odloči opustiti očetov priimek. Vivienne je že leta 2024 v gledališkem programu broadwayskega muzikala The Outsiders, pri katerem je sodelovala z mamo Angelino Jolie, uporabljala ime Vivienne Jolie.

Podobne korake so v preteklosti naredili tudi njeni sorojenci. Zahara se že dlje časa predstavlja kot Zahara Jolie, Shiloh je po dopolnjenem 18. letu prav tako vložila zahtevo za spremembo priimka, enako pa je storil tudi Maddox. Vivienne je tako že četrti otrok Brada Pitta in Angeline Jolie, ki želi tudi uradno opustiti očetov priimek.

Angelina Jolie in Brad Pitt sta se dokončno ločila šele leta 2024.
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Odmev dolgoletnega družinskega spora

Odločitev prihaja po letih napetih odnosov v družini. Angelina Jolie je zahtevo za ločitev od Brada Pitta vložila leta 2016, njun zakon pa je bil po dolgotrajnih pravnih postopkih dokončno zaključen konec leta 2024. Kljub temu nekdanja zakonca še vedno rešujeta nekatere odprte pravne spore, med drugim tudi glede francoskega posestva in vinske kleti Château Miraval.

Brad Pitt se na hčerkino odločitev javno še ni odzval.

Angelina Jolie Brad Pitt Vivienne Jolie-Pitt družinski odnosi sprememba priimka
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