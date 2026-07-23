Po Shiloh in Zahari zdaj še Vivienne: Brad Pitt doživel nov družinski udarec

Vivienne naj bi zahtevo vložila kmalu po svojem 18. rojstnem dnevu, ko je po kalifornijski zakonodaji to lahko storila sama. Kot razlog za spremembo je v sodnih dokumentih navedla zgolj, da gre za "osebno odločitev" . Obravnava na sodišču je predvidena za november.

To ni prvi primer, da se eden od otrok nekdanjega hollywoodskega para odloči opustiti očetov priimek. Vivienne je že leta 2024 v gledališkem programu broadwayskega muzikala The Outsiders, pri katerem je sodelovala z mamo Angelino Jolie, uporabljala ime Vivienne Jolie.

Podobne korake so v preteklosti naredili tudi njeni sorojenci. Zahara se že dlje časa predstavlja kot Zahara Jolie, Shiloh je po dopolnjenem 18. letu prav tako vložila zahtevo za spremembo priimka, enako pa je storil tudi Maddox. Vivienne je tako že četrti otrok Brada Pitta in Angeline Jolie, ki želi tudi uradno opustiti očetov priimek.