Družina je zanjo vedno na prvem mestu

S.B.
Svet slavnih 0
24. 05. 2026 04.00

Victoria Beckham je v Londonu pripravila praznovanje ob 80. rojstnem dnevu svojega očeta Tonyja Adamsa, kjer se je zbrala večina ožje družine.

victoria beckham

Na praznovanju so bili prisotni Victoria Beckham, njen mož David Beckham ter otroci Harper, Romeo in Cruz, ki je na dogodek prišel skupaj s svojo partnerko Jackie Apostel. Družina je na družbenih omrežjih delila več fotografij in zapisov, s katerimi so izrazili ljubezen do slavljenega očeta in dedka.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodek je bil organiziran kot slavnostna večerja v Londonu, kjer je Victoria svojega očeta počastila z razkošnim praznovanjem in čustvenimi objavami na Instagramu. David je po poročanju medijev ravno tako izpostavil svojo hvaležnost in tesen odnos s tastom.

Posebno pozornost je pritegnila 14-letna Harper Beckham, ki se je na dogodku pojavila v elegantni črni obleki in pokazala, da že sledi modnemu slogu svoje matere, znane modne oblikovalke.

David in Victoria Beckham
David in Victoria BeckhamFOTO: Profimedia

Odsotnost Brooklyna Beckhama

Najstarejši sin Brooklyn Beckham se družinskega praznovanja ni udeležil. Po poročanju več virov je kljub odsotnosti svojemu dedku poslal čustveno rojstnodnevno sporočilo preko družbenih omrežij, kar je sprožilo dodatna ugibanja o njegovih odnosih z družino.

Družinski trenutek kljub napetostim

Čeprav se v javnosti že dlje časa pojavljajo govorice o napetostih znotraj družine Beckham, je praznovanje prikazalo predvsem družinsko povezanost med Victorio, Davidom in mlajšimi otroki, ki so skupaj obeležili pomemben življenjski mejnik svojega dedka. Victoria pa je ob fotografijah zapisala: "Čudovit večer ob praznovanju mojega čudovitega očeta. Hvala vsem našim prijateljem in družini, radi vas imamo zelo zelo močno!! Vse najboljše za 80. rojstni dan, imamo te zelo zelo radi!"

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

