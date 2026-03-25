Sedmi na poti: znana Slovenka razkriva radosti materinstva

Materinstvo ni le vloga, je občutek, ki ti za vedno spremeni srce. Je trenutek, ko postane nekdo tvoj ves svet in ko v drobnih, vsakdanjih stvareh najdeš največjo srečo. Ob materinskem dnevu smo se pogovarjali z Vesno Radanič, 33-letno prikupno slovensko vplivnico in uspešno podjetnico ter mamo šestih otrok, ki pod srcem nosi še sedmega. Njena zgodba ni le zgodba o številkah, ampak o neizmerni ljubezni, potrpežljivosti in moči, ki jo premore mama. V iskrenem pogovoru razkriva, kako jo je materinstvo preoblikovalo, zakaj so prav majhni trenutki največ vredni in kako tudi v najbolj napornih dneh najde smisel v objemu svojih otrok.

Kako se je spremenil tvoj pogled na svet, odkar si postala mami?

Življenje je dobilo popolnoma drug pomen. Stvari, ki so se mi nekoč zdele zelo pomembne, so čez noč postale nepomembne. Ko postaneš mama, ti je zaupano malo življenje in kar naenkrat si ti temu bitju ves svet. To je občutek, ki ga je težko opisati z besedami. Materinstvo me je naučilo potrpežljivosti, hvaležnosti in brezpogojne ljubezni. Naučilo me je tudi, da je največja sreča v malih trenutkih - v objemu, otroškem smehu in občutku, da si nekomu varno zavetje.

Kaj ti pomeni "čas samo za mamo" in kako ga običajno preživiš?

Čas samo zame pomeni predvsem trenutke, ko se lahko za kratek čas ustavim in posvetim sebi. To je lahko obisk frizerja, lepotnega salona ali kakšno drugo žensko razvajanje. Ko nisem noseča, pa je to tudi fitnes, tam se dobesedno "očistim", tako fizično kot psihično. Verjamem, da si mora vsaka mama vzeti čas zase, ker smo lahko za svojo družino najboljše takrat, ko se tudi same dobro počutimo.

Če bi lahko materinski dan preživela kjerkoli na svetu, kam bi šla in kaj bi tam počela z družino?

Verjetno bi izbrala kakšno samotno peščeno plažo, kjer bi z možem in otroki brez skrbi uživali v dnevu. Predstavljam si sonce, morje, otroški smeh in koktejl v roki. Zame je najlepši materinski dan tisti, ko smo skupaj, sproščeni in ko imamo čas drug za drugega.

Kaj bi želela sporočiti vsem mamam na ta poseben dan?

Mamam bi rada sporočila, naj zaupajo vase. Smo neverjetno močne ženske in zmoremo veliko več, kot si mislimo. Pridejo dnevi, ko imaš občutek, da delaš vse narobe, da ti nič ne gre in da nisi dovolj dobra. Ampak to je del materinstva in to je normalno. Pomembno je, da si dovolimo tudi slabe dneve, zadihamo, se poberemo in gremo naprej. Naslednji dan je nova priložnost. Vsaka mama dela najbolje, kar zna in to je več kot dovolj.

Če bi lahko materinski dan preživela v popolni tišini ali v razigrani družbi, kaj bi izbrala in zakaj?