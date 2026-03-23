Vesela novica: Mojmir Šiftar prvič postal očka

V začetku leta 2026 sta s soprogo Anjo javnosti razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Veselo novico sta delila na družbenih omrežjih s čustvenim videoposnetkom, v katerem je Šiftar nežno poljubil njen nosečniški trebušček, ob tem pa zapisala, da ju čaka razburljivo novo leto. Par, ki se je poročil leta 2020, je nosečnost sprva ohranil v zasebnosti in jo najprej delil le z najbližjimi.

Novo poglavje za priljubljenega chefa

Šiftar je ob razkritju povedal, da so bili občutki ob novici mešanica velike sreče, vznemirjenja in tudi odgovornosti, ki jo prinaša starševstvo. Z ženo sta poudarila, da se najbolj veselita vseh "prvih trenutkov", ki jih prinaša prihod otroka, ter novih izzivov, ki jih čaka kot starša. Po poročanju 24ur.com je kuharski mojster zdaj tudi uradno stopil v vlogo očeta. Njegova Anja je objavila fotografijo male otroške rokice, oblečene v modra oblačila. Iz objave je razvidno tudi, da sta se novopečena starša odločila za porod v Ljubljani, ni pa jasno, katerega spola je otrok.

Zasebno življenje sicer skriva pred javnostjo

Čeprav je Šiftar eden najbolj prepoznavnih obrazov slovenske kulinarike in televizije, svoje zasebno življenje redko deli z javnostjo. Prav zato je bila novica o naraščaju za mnoge oboževalce še toliko bolj posebna. Znano je, da skupaj z ženo cenita zasebnost in pomembne življenjske trenutke najprej doživita v krogu družine, šele nato jih delita z javnostjo.

Najlepša življenjska vloga

Za uspešnega chefa, ki vodi priznano restavracijo in navdušuje gledalce kot televizijski sodnik, je očetovstvo zagotovo najpomembnejša in najbolj osebna vloga doslej. Novica o rojstvu otroka je razveselila številne oboževalce, ki so paru ob tej prelomnici množično čestitali in jima zaželeli veliko sreče na novi poti.