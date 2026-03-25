Zvezdnica delila fotografijo brez ličil: To je realnost materinstva

Ameriška zvedznica Vanessa Hudgens je na svojem osebnem profilu na Instagramu objavila fotografijo na kateri leži na tleh dnevne sobe, oblečena v udobna oblačila, z naravnimi kodri in brez ličil. Vsekakor nevsakdanja slika za zvezdnico, ki smo jo navajeni z rdečih preprog in vedno popolnoma urejeno. Zdaj pa je igralka z nasmeškom na obrazu objavila: "Nikoli nobenih ličil, vedno na tleh. To je življenje mame."

To preprosto, a močno sporočilo, da so dnevi vseh mamic, ne glede na to ali so slavne ali ne, pogosto polni neurejenih las, brez ličil in popolnih poz, a polni ljubezni, smeha in resničnih trenutkov. Fotografija in zapis kažeta, da je Hudgensova sprejela novo obodbje svojega življenja in, da ceni pristnost ter vsakdanje radosti materinstva.

Vanessa in njen mož, nekdanji profesionalni igralec baseballa Colea Tuckerja, sta sicer starša 20mesečnemu sinu in novorojenčici. Par se odločno drži zasebnosti glede imen in podrobnosti o otrocih, a objave, kot je ta, dajejo sledilcem pristen vpogled v njeno materinsko vlogo in občutek sprejetosti tega, kako je videti resnično življenje zvezdnikov, brez kamer.