Tako je videti znana zvezdnica po porodu

Vanessa Hudgens, priljubljena pevka in igralka je delila fotografijo po porodu, ki slavi trenutek, ko je zvezdnica nase znova spravila stare kavbojke. Gre za tisti poseben trenutek, ki ga po porodu pozna veliko žensk, ko po tednih ali mesecih sprememb telo počasi znova najde svoje ravnovesje in nek kos oblačila, ki je dolgo čakal v omari, spet zdrsne na svoje mesto.

Telo po porodu potrebuje čas

Poporodno obdobje je za žensko telo čas velikih hormonskih, fizičnih in čustvenih sprememb. Trebuh se postopoma zmanjšuje, boki ostanejo nekaj časa širši, pogosto se spremeni tudi občutek v lastnih oblačilih. Zato je povsem normalno, da kavbojke, ki so pred nosečnostjo pristajale brez težav, po porodu nekaj časa ne gredo več čez boke ali pas.

Vsaka pot je drugačna

Pomembno je poudariti, da ta trenutek pri vsaki ženski pride ob drugem času, pri nekaterih po nekaj tednih, pri drugih po več mesecih, pri nekaterih pa se telo trajno nekoliko spremeni. In vse to je popolnoma v redu. Strokovnjaki pogosto poudarjajo, da se telo po porodu običajno obnavlja od šest do dvanajst mesecev, včasih tudi dlje. Zato primerjanje z drugimi mamami ali zvezdnicami ni smiselno. Telo je ustvarilo novo življenje, zato si zasluži potrpežljivost, nežnost in čas.

Majhna zmaga, velik občutek