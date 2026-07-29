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V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti

S.B.
Svet slavnih 1
29. 07. 2026 08.33

Pihanje svečk na rojstnodnevni torti je za večino otrok eden najbolj pričakovanih trenutkov praznovanja. V družini enega najboljših teniških igralcev vseh časov pa je nekoliko drugače. Otroka Novaka in Jelene Đoković namreč svečk na rojstnodnevni torti ne upihneta.

Jelena, Novak Đoković

Gre za odločitev, ki temelji na družinskih vrednotah in duhovnem prepričanju, zakonca pa sta o njej spregovorila v svojem podkastu.

Zakaj ne pihajo svečk?

Novak in Jelena Đoković verjameta, da rojstni dan ni trenutek, ko si človek izpolnjuje želje, temveč priložnost za izražanje hvaležnosti za življenje in ljudi, ki ga obdajajo.

Namesto da bi otroka zaprla oči, si nekaj zaželela in upihnila svečke, ju spodbujata, da se ob rojstnem dnevu ustavita, razmislita o preteklem letu ter izrazita hvaležnost za vse lepo, kar sta doživela.

Po njunem mnenju takšen pristop otroke uči, da sreča ne izvira iz izpolnjevanja želja, temveč iz zavedanja, kaj vse že imajo.

vojo odločitev je podrobno pojasnila:

"Vsi smo v kosovskih samostanih in cerkvah prižigali sveče za žive in pokojne, za zdravje in mir. Sveča je simbol nesebične žrtve, gori zato, da drugim daje svetlobo in sijaj. Predstavlja simbol življenja in razsvetljenja, odganja strahove ter temne misli iz naših misli in src ter nas usmerja k Božji svetlobi," je o svoji odločitvi povedala Jelena.

Ob tem je zastavila tudi vprašanje: "Kako smo potem sprejeli tradicijo praznovanja rojstva življenja tako, da upihnemo svečo na torti, medtem ko si nekaj zaželimo? To me je spodbudilo k razmisleku in zaželela sem si, da bi vsaj v svojem domu spremenila ta običaj."

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Hvaležnost namesto želja

Jelena Đoković je pojasnila, da želita pri otrocih razvijati občutek hvaležnosti in notranjega zadovoljstva. Verjameta, da je pomembneje ceniti sedanjost, kot pa se osredotočati na stvari, ki si jih želimo v prihodnosti.

Rojstni dnevi zato v njihovi družini ostajajo praznik veselja, torta in praznovanje pa seveda niso prepovedani. Razlika je le v simboliki trenutka ob svečkah.

Družina z nekoliko drugačnimi pravili

To ni edino družinsko pravilo, o katerem sta zakonca Đoković javno spregovorila.

Novak je že večkrat povedal, da njuna otroka, Stefan in Tara, nimata svojih pametnih telefonov. Meni, da otroci ne potrebujejo neomejenega dostopa do tehnologije že v zgodnjih letih, zato bosta telefon dobila šele, ko bosta dovolj zrela za odgovorno uporabo.

Starša želita, da čim več časa preživita v naravi, se ukvarjata s športom, bereta knjige in razvijata medsebojne odnose brez stalne prisotnosti zaslonov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ni prav ali narobe, pomembno je, da družinska pravila odražajo vrednote

Vsaka družina oblikuje svoje tradicije in običaje. Medtem ko večina otrok z veseljem upihne rojstnodnevne svečke in si nekaj zaželi, se je družina Đoković odločila za drugačen pristop, ki temelji na hvaležnosti in zavedanju trenutka.

Njihova odločitev je na družbenih omrežjih sprožila številne odzive. Nekateri starši jo podpirajo in menijo, da otroke spodbuja k razmišljanju o tem, kar že imajo, drugi pa menijo, da je pihanje svečk le nedolžna tradicija, ki otrokom pričara čaroben rojstnodnevni trenutek.

Ne glede na različna mnenja pa zgodba odpira zanimivo vprašanje: katere družinske tradicije želimo prenesti na svoje otroke in kakšne vrednote z njimi pravzaprav gradimo?

 

Vir: Index.hr

Novak Đoković Jelena Đoković vzgoja otrok družinske vrednote hvaležnost
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