V družini Đoković imajo nenavadno rojstnodnevno pravilo: Otroci ne smejo pihati svečk na torti

Gre za odločitev, ki temelji na družinskih vrednotah in duhovnem prepričanju, zakonca pa sta o njej spregovorila v svojem podkastu.

Novak in Jelena Đoković verjameta, da rojstni dan ni trenutek, ko si človek izpolnjuje želje, temveč priložnost za izražanje hvaležnosti za življenje in ljudi, ki ga obdajajo.

Namesto da bi otroka zaprla oči, si nekaj zaželela in upihnila svečke, ju spodbujata, da se ob rojstnem dnevu ustavita, razmislita o preteklem letu ter izrazita hvaležnost za vse lepo, kar sta doživela.

Po njunem mnenju takšen pristop otroke uči, da sreča ne izvira iz izpolnjevanja želja, temveč iz zavedanja, kaj vse že imajo.

vojo odločitev je podrobno pojasnila:

"Vsi smo v kosovskih samostanih in cerkvah prižigali sveče za žive in pokojne, za zdravje in mir. Sveča je simbol nesebične žrtve, gori zato, da drugim daje svetlobo in sijaj. Predstavlja simbol življenja in razsvetljenja, odganja strahove ter temne misli iz naših misli in src ter nas usmerja k Božji svetlobi," je o svoji odločitvi povedala Jelena.

Ob tem je zastavila tudi vprašanje: "Kako smo potem sprejeli tradicijo praznovanja rojstva življenja tako, da upihnemo svečo na torti, medtem ko si nekaj zaželimo? To me je spodbudilo k razmisleku in zaželela sem si, da bi vsaj v svojem domu spremenila ta običaj."