Kmetija: Urška Gros noseča, razkrila veselo novico

Urška Gros, ki jo je slovenska javnost spoznala v letošnji sezoni šova Kmetija, je v zadnjih tednih ponovno pritegnila veliko pozornosti. Na družbenih omrežjih je namreč odkrito spregovorila o enem najtežjih obdobij svojega življenja, nosečnosti med snemanjem šova in boleči izgubi otroka.

icon-expand Kmetija 2026 FOTO: POP TV

Urška je v oddaji razvila tesen odnos s sotekmovalcem Žanom Zoretom

Njuna romanca je hitro postala ena osrednjih zgodb sezone, dodatno pozornost pa je vzbudilo razkritje, da je med snemanjem zanosila. V eni izmed najbolj čustvenih epizod letošnje sezone je test nosečnosti pokazal pozitiven rezultat, kar je oba močno pretreslo. Kasneje je Urška na Instagramu razkrila, da se zgodba ni končala srečno. Sledilcem je priznala, da je izgubila otroka in da je potrebovala veliko časa, da je sploh lahko javno spregovorila o svoji bolečini. Ob tem je objavila tudi čustvene posnetke ultrazvoka in zapisala, da še vedno žaluje.

30-letna Mariborčanka je sicer mamica dveh hčerk, ki ju je vzgajala kot samohranilka. Večkrat je poudarila, da ji materinstvo predstavlja največjo življenjsko vlogo, čeprav priznava, da ni vedno lahko. Prvega otroka je dobila že pri devetnajstih letih.

Urška prišla do srečnega zaključka in razkrila nosečnost

Po koncu šova je Urška večkrat namignila, da je v njenem življenju ponovno prisotna oseba iz preteklosti, s katero gradi nov odnos. O podrobnostih za zdaj ne govori veliko, a njene objave nakazujejo, da je po turbulentnem obdobju ponovno našla nekaj notranjega miru in podpore. Tokrat pa je naredila izjemo in objavila videoposnetek, na katerem je videti nosečniški trebušček in Urško, ki v rokah ponosno drži slike z ultrazvoka. Družinici se bo več kot očitno pridružil še peti član, pod objavo pa že dežujejo čestitke s strani prijateljev in oboževalcev. "Če sem se v zadnjih letih kaj naučila... je to, da življenje včasih največje blagoslove pripelje ravno po najtežjih bitkah. Veliko je bilo povedanega. Veliko obsojanja, vprašanj in zgodb, ki jih ljudje ustvarijo, ko ne poznajo resnice. Ampak medtem ko so drugi govorili... je meni pod srcem raslo nekaj, kar je vredno več kot vsa mnenja tega sveta. In kljub vsemu... sem še vedno tukaj. Mehka. Hvaležna. In srečna," je zapisala Urška v ganljivi objavi in razveselila vse, ki ji privoščijo srečo.

