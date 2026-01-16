Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja

Po besedah njenega moža Thomasa , ki jih navaja britanski Daily Mail , je Bibi mirno preminila po dolgem boju s hordomom, redko obliko raka hrbtenice. Thomas je dodal, da je Bibi zapustila dva sinova, stara devet in sedem let, njen pepel pa so raztresli nad Alpami.

Njena trditev je javnost dosegla šele leta 2025, ko je novinarka in avtorica LesleyAnn Jones izdala biografijo Love, Freddie: Freddie Mercury's Secret Life and Love, v kateri je zapisala, da naj bi Freddie Bibi spočel leta 1976 med kratko afero z ženo svojega prijatelja. Bibi naj bi bila že od rojstva deležna njegove pozornosti, pri tem pa hranila tudi 17 njegovih osebnih dnevnikov, ki naj bi vsebovali intimne zapiske o Freddiejevem življenju in mislih.

V knjigi naj bi Mercury Bibi ljubeče imenoval "trésor" (francosko za zaklad) in "little froggie". Nekatere njegove pesmi, kot sta Bijou in Don't Try So Hard, naj bi bile napisane z mislijo nanjo.

Čeprav je zgodba pritegnila veliko pozornosti, so bili nekateri, ki so bili blizu Freddieja, skeptični. Njegova dolgoletna prijateljica Mary Austin je za medije povedala, da nikoli ni vedela za obstoj otroka in da si ne more predstavljati, da bi Freddie skrival tako pomemben dogodek pred svojimi bližnjimi. Skepticizem so izrazili tudi nekateri sodelavci iz kroga skupine Queen.