Nekdanji izbranec Gigi Hadid bo postal oče: z zaročenko pričakujeta deklico

Tyler Cameron, ki je širši javnosti postal znan v resničnostnem šovu Sanjski moški (The Bachelorette), je novico razkril med čustvenim plesnim nastopom, posvečenim materam. Za 33-letnika je bil trenutek še posebej ganljiv, saj je leta 2020 izgubil svojo mamo Andreo.

V živo razkrila, da pričakujeta deklico

Tyler Cameron je v tokratni sezoni oddaje Dancing With the Stars nastopil s profesionalno plesalko Sharno Burgess. Za nastop sta izbrala pesem Supermarket Flowers britanskega pevca Eda Sheerana, ki govori o izgubi ljubljene osebe. Cameron je ples posvetil materam, med njimi tudi svoji pokojni mami. Po nastopu se mu je na odru pridružila zaročenka Tate Madden in razkrila, da pričakujeta prvega otroka. Sledilo je še presenečenje: voditelj Alfonso Ribeiro je napovedal razkritje spola otroka, nato pa so dvorano preplavili rožnati konfeti. Par bo dobil deklico. "Postal bom očka deklice. Kakšno darilo in kakšna priložnost," je navdušeno povedal Cameron. V pogovoru za revijo People je razkril, da se veselita novega poglavja in si želita otroku omogočiti lepo življenje. Poudaril je, da želi pri vzgoji uporabiti najboljše vrednote, ki sta jih s Tate prejela v svojih družinah. Za Camerona je očetovstvo še posebej pomembno tudi zaradi izgube mame, ki je umrla leta 2020 po možganski anevrizmi. Ob nastopu je povedal, da bi njegova mama Tate zagotovo vzljubila, v njej pa prepoznava številne njene lepe lastnosti.

icon-expand Po nastopu se mu je na odru pridružila zaročenka Tate Madden in razkrila, da pričakujeta prvega otroka. FOTO: Profimedia

Za nosečnost sta izvedela kmalu po zaroki

Cameron in Madden sta zaroko naznanila avgusta letos, ko jo je nekdanji televizijski obraz zaprosil na plaži na Floridi. Toda kmalu se je njuno življenje začelo spreminjati še hitreje, kot sta pričakovala. Tate je za People razkrila, da je test nosečnosti opravila kar na večer, ko sta se vrnila z zaroke. Ko je zagledala pozitiven rezultat, je odšla do Tylerja in mu rekla, da ne bo verjel, kaj se je zgodilo. Par je novico sprva zadržal zase in jo delil le z ožjim krogom družine ter prijateljev. Želela sta počakati na pravi trenutek za javno razkritje, ki sta ga nazadnje pripravila med televizijskim nastopom. Cameron je za omenjeno revijo priznal, da zaradi napornih plesnih vaj ni mogel biti prisoten na enem od ultrazvočnih pregledov. Tate mu je pozneje v New York prinesla fotografijo ultrazvoka, ob kateri se mu je dokončno zazdelo, da bo res postal oče. Par se zdaj pripravlja na prihod dojenčice, ureja dom in načrtuje otroško sobo. Poroke se ne nameravata lotiti na hitro, saj želita po zaroki in veselem pričakovanju najprej urediti eno veliko življenjsko spremembo.

icon-expand Med nastopom so z rožnatimi konfeti razkrili tudi spol otroka. FOTO: Profimedia

Kratka romanca z Gigi Hadid je polnila naslovnice

Številni se Tylerja Camerona spomnijo tudi zaradi njegovega kratkega romantičnega druženja z eno najbolj znanih manekenk na svetu, Gigi Hadid. Njuna zgodba je prišla v javnost poleti 2019, ko je Cameron nastopil v ameriškem resničnostnem šovu The Bachelorette. V šovu se je potegoval za srce Hannah Brown in se uvrstil v finale, vendar se nista zaročila. Kmalu zatem so ga začeli povezovati z Gigi Hadid, s katero so ga večkrat opazili v New Yorku. Skupaj sta se družila, odšla na več zmenkov, Cameron pa jo je spremljal tudi na pogrebu njene babice na Nizozemskem. Čeprav so mediji njuno druženje opisovali kot romanco, je Cameron septembra 2019 v intervjuju za Entertainment Tonight njun odnos označil za prijateljskega. Povedal je, da je Hadidova čudovita oseba in da se imata lepo, obenem pa poudaril, da ne želi več javno razpravljati o svojem ljubezenskem življenju. V začetku oktobra istega leta so mediji poročali, da nista več skupaj. Njuna zgodba je bila kratka, a je zaradi njune prepoznavnosti pritegnila veliko pozornosti.

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Danes je srečo našel ob Tate Madden

Cameron je z Maddenovo povezan že več let. Spoznala sta se leta 2022, ko je snemal oddajo o prenovi doma Going Home with Tyler Cameron, v kateri je Tate sodelovala kot fotografinja. Njuno razmerje je postalo javno leta 2024, ko sta skupaj objavila posnetek, na katerem plešeta. Čeprav je Cameron v preteklosti ljubezensko življenje pogosto doživljal pod drobnogledom javnosti, sta s Tate sprva skušala odnos ohraniti bolj zaseben. Zdaj pa skupaj stopata v novo poglavje: po zaroki pričakujeta prvega otroka in se pripravljata na prihod hčerke.

icon-expand Tyler Cameron bo prvič postal očka. FOTO: Profimedia