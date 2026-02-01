Anouk kot smučarka? Nasmejana Tina Maze s hčerko na snegu

Tina Maze po upokojitvi iz aktivnega smučanja ostaja javna osebnost, povezana s športom. Je strokovna komentatorka za Eurosport in ambasadorka OKS za olimpijske igre v Cortini d'Ampezzo. Postala pa je tudi ponosna mamica hčerki Anouk, rojeni 7. februarja 2018, ki bo tako kmalu dopolnila osem let.

Kljub siceršnji zaščiti zasebnosti je pred kratkim objavila fotografijo z Anouk. Se sprašujete, ali je jabolko padlo daleč od drevesa? Očitno ne!

Ljubezen do smučanja in zimskih radosti se je očitno prenesla tudi na hčerko. Tako je objavila prikupno fotografijo z belih strmin in zraven zapisala: "Hvaležna sem za vsako snežinko v tvoji družbi."