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Še vedno trdi, da je biološki oče otrok Michaela Jacksona

B.R.
Svet slavnih 0
14. 06. 2026 04.00

Ena največjih glasbenih legend vseh časov, Michael Jackson, je tudi več kot petnajst let po svoji smrti še vedno predmet številnih govoric, razprav in ugibanj.

Mark Lester, Michael jackson

Mark Lester, danes 67-letni nekdanji igralec, je zaslovel v šestdesetih letih z vlogo Oliverja v znamenitem muzikalu Oliver!. Kasneje se je umaknil iz sveta filma in se posvetil karieri akupunkturista. Kljub temu pa je ostal blizu Michaelu Jacksonu, s katerim naj bi se družil več kot 30 let.

Njuno prijateljstvo je bilo po njegovih besedah pristno in iskreno

Lester je pogosto obiskoval pevčevo razkošno posestvo Neverland v Kaliforniji, tja pa je vodil tudi svoje štiri otroke. Ti so se redno družili z Jacksonovimi otroki – skupaj so preživljali vikende, počitnice in praznike. "Michael je bil ljubeč in nežen človek, ki je znal z otroki. Bil je zaščitniški, a hkrati igriv," se spominja Lester.

Kljub tesnim odnosom pa je njihovo prijateljstvo nenadoma zamrlo. Po njegovih besedah mu je bilo nenadoma prepovedano videvati Jacksonove otroke, brez pojasnila razloga.

Nato pa je šokiral javnost z izjavo, da bi lahko bil biološki oče vseh treh glasbenikovih otrok

Trdil je, da ga je Michael leto dni pred rojstvom svojega prvega sina Princea prosil, naj mu daruje semensko tekočino, saj si je močno želel postati oče.

"Michael me je prosil za pomoč in nisem o tem veliko razmišljal. Šel sem v kliniko v Londonu in naredil, kar je prosil. Nato sem na to povsem pozabil."

Prince Jackson, Blanket Jackson in Paris Jackson
Prince Jackson, Blanket Jackson in Paris JacksonFOTO: Profimedia

Po njegovih besedah se je znova začel spraševati o tej epizodi šele po Jacksonovi smrti, ko je opazil, da njegovi otroci – predvsem Paris in Prince – postajajo vedno bolj podobni njegovim lastnim otrokom. "Moja hči Olivia je zelo podobna Paris, kot da bi bili sestri. Prince pa me spominja name, ko sem bil mlad," je dejal.

Lester je javno izrazil pripravljenost, da bi opravil DNK-test, vendar le, če bi si to želeli Michaelovi otroci. "Nikoli ne bi naredil ničesar brez njihovega dovoljenja. To je njihova odločitev. Ne želim rušiti njihovega sveta."

Po njegovih razkritjih je družina Michaela Jacksona hitro reagirala

Najeli so pravno ekipo, ki je vse Lesterjeve navedbe odločno zanikala in jih označila za neutemeljene in žaljive. "Gre za še eno v vrsti brezpredmetnih in škodljivih trditev, ki nimajo nobene pravne ali biološke osnove," so zapisali v izjavi za javnost.

Kljub temu Lester še zdaj vztraja pri svoji različici zgodbe, čeprav pravi, da nima želje po slavi ali pozornosti. "Michael je bil moj prijatelj. Bil je izjemen človek in čudovit oče. Če sem res povezan z njegovimi otroki, bi me to veselilo, vendar ne želim povzročati bolečine nikomur."

Lester je bil eden redkih, ki so leta 2005 javno stopili v bran Jacksonu, ko se je ta soočal z obtožbami o domnevnem spolnem zlorabljanju mladoletnikov. "Te obtožbe so bile gnusne in neresnične," je takrat izjavil ter poudaril, da je Michael "živ dokaz, kako lahko svet kruto obrne hrbet nekomu, ki ga ne razume.".

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Mark Lester pa ni edini, ki je trdil, da je oče Jacksonovih otrok

Podobne trditve je pred leti izrekel tudi Arnold Klein, Jacksonov osebni dermatolog, ki je prav tako zatrjeval, da bi Paris in Prince lahko bila njegova otroka, saj naj bi tudi on doniral semensko tekočino pevcu. Klein je kasneje umrl, še preden bi lahko dodatno pojasnil svoje izjave.

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Vir: Dailymail

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