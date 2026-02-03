Bibaleze.si
Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta

B.R.
Svet slavnih 1
03. 02. 2026 11.04

Norveški smučarski skakalec Johann Andre Forfang se sooča z globoko osebno izgubo le nekaj dni pred začetkom zimskih olimpijskih iger 2026 v Milanu in Cortini d'Ampezzo.

Johann Andre Forfang

Johann Andre Forfang je razkril, da je njegov oče Hugo Forfang umrl po dolgotrajni bolezni. Žalostno novico je delil na Instagramu z ganljivim zapisom, ki je močno ganil številne privržence smučarskih skokov.

Kot so poročali na SportBild.de, je športnik v objavi razkril tudi, da je bila ena od zadnjih očetovih želja, da nastopi na olimpijskih igrah, kar je odločilno vplivalo na njegovo odločitev, da se kljub tragediji ne umakne iz olimpijskih kvalifikacij:

"Pred dvema letoma je oče obiskal Kulm in si ogledal svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Zaradi slabega vremena se ni mogel vrniti domov in je zato sam odpotoval v Willingen. In kakšna zgodba je to postala. To bo za vedno eden mojih najboljših spominov z očetom.

Včeraj zvečer je oče mirno zaspal po pogumnem boju z rakom, ki je trajal malo več kot eno leto. Besede ne morejo opisati praznine, ki jo je pustil. Oče je bil moj junak in moj moralni kompas.

Njegova zadnja želja je bila, da skačem na tekmah in grem na olimpijske igre. In to bom storil.

Hvala za vse, moj dragi oče. Počivaj v miru."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) in številni športniki so se že odzvali s sožalji in podporo. V komentarjih so mnogi že izrazili sožalje, med njimi tudi Domen Prevc, ki je ob objavi delil simbol golobice in belo srce.

Pred tragedijo je skakalec nastopil tudi na svetovnem pokalu v Willingenu, kjer je zbral dober rezultat in se uvrstil v reprezentanco za OI 2026, vse v času intenzivnih priprav na največje tekmovanje sezone. Forfang je eden izmed vidnejših članov norveške skakalne ekipe. Njegova mednarodna kariera vključuje medalje s svetovnih prvenstev in uvrstitve na stopničke, v zadnjih sezonah pa je redno nastopal v svetovnem pokalu. Ta osebna izguba ga bo spremljala na vsakem koraku, še posebej ob tako pomembnem dogodku, kot so olimpijske igre.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Komentarji (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
spermi? 03. 02. 2026 20.53
Sožalje , težko se pobereš v takih trenutkih .
ODGOVORI
0 0
