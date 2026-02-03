Tragični udarec pred OI: skakalec izgubil očeta

Johann Andre Forfang je razkril, da je njegov oče Hugo Forfang umrl po dolgotrajni bolezni. Žalostno novico je delil na Instagramu z ganljivim zapisom, ki je močno ganil številne privržence smučarskih skokov.

Kot so poročali na SportBild.de, je športnik v objavi razkril tudi, da je bila ena od zadnjih očetovih želja, da nastopi na olimpijskih igrah, kar je odločilno vplivalo na njegovo odločitev, da se kljub tragediji ne umakne iz olimpijskih kvalifikacij:

"Pred dvema letoma je oče obiskal Kulm in si ogledal svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Zaradi slabega vremena se ni mogel vrniti domov in je zato sam odpotoval v Willingen. In kakšna zgodba je to postala. To bo za vedno eden mojih najboljših spominov z očetom.

Včeraj zvečer je oče mirno zaspal po pogumnem boju z rakom, ki je trajal malo več kot eno leto. Besede ne morejo opisati praznine, ki jo je pustil. Oče je bil moj junak in moj moralni kompas.

Njegova zadnja želja je bila, da skačem na tekmah in grem na olimpijske igre. In to bom storil.

Hvala za vse, moj dragi oče. Počivaj v miru."