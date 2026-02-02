Tragedija v družini Snoop Dogga: umrla njegova vnukinja

Hči ameriškega raperja Snoop Dogga, Cori Broadus, je izgubila 10-mesečno hčerko Codi Dreaux.

Cori, ki se tudi sama že vrsto let sooča z lupusom, je med nosečnostjo doživela hude zaplete. Njena hčerka Codi se je rodila izjemno prezgodaj, v 25. tednu nosečnosti, potem ko je Cori razvila sindrom HELLP, nevarno obliko preeklampsije, ki lahko ogrozi življenje matere in otroka.

Po poročanju več tujih medijev je deklica zaradi prezgodnjega rojstva večino svojega kratkega življenja preživela v enoti za intenzivno nego novorojenčkov (NICU). Cori je v preteklih mesecih večkrat odkrito delila svojo izkušnjo, strahove in upanje ter opisovala izjemno čustveno in fizično zahtevno obdobje.

V začetku januarja je Cori sledilcem sporočila spodbudno novico, da je njena hčerka po dolgem času končno lahko zapustila bolnišnico in prišla domov. Kot so zapisali na spletni strani E! News, je takrat delila, da se ji zdi, kot da se je po mesecih negotovosti končno začelo novo poglavje.

Corijin partner Wayne Deuce se je hčerki poklonil z ganljivim zapisom, v katerem je priznal, da je to najtežje obdobje njegovega življenja, obenem pa zapisal, da verjame, da je njuna hči zdaj v miru.