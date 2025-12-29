Na božič je izgubila še drugo hčer

Melissa je o izgubi spregovorila na Instagramu, kjer je zapisala: "Na božično jutro sta naša draga Molly in njena starejša sestra Abi ponovno skupaj."

Vplivnica Melissa Mae Carlton in njen mož Tom Carlton se soočata z neizmerno izgubo. Njuna najmlajša hčerka Molly je umrla na božični dan, le leto dni po tem, ko je družina že doživela smrt starejše hčerke Abigail (Abi) aprila 2024.

Zapisala je še, da še vedno ne more verjeti, da se je tragedija zgodila, in da je bolečina nepopisna. Poleg tega sta svoje sledilce prosila za molitve in podporo.

Za zdaj ni dokončnega uradnega vzroka Mollyne smrti, a zdravniki domnevajo, da bi 'genska napaka na srcu' lahko igrala vlogo pri tem. Obstaja možnost, da je podobno stanje prispevalo tudi k smrti starejše hčerke Abigail, ki je umrla zaradi sepse pri devetih letih.

Melissa in Tom sta poleg Molly in Abigail starša še dvema otrokoma – sinu Harryju in hčerki Lily. V preteklih objavah je Melissa odprto govorila o žalovanju po izgubi Abigail ter o tem, kako so prazniki drugačni in kako težko je premagovati bolečino brez otrok, so še zapisali pri reviji People.