Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Na božič je izgubila še drugo hčer

B.R.
Svet slavnih 0
29. 12. 2025 14.05

Izguba otroka je ena najbolj bolečih izkušenj, s katero se lahko sooči družina. Gre za nepopisno žalost, ki prizadene starše, sorojence in širšo družino ...

Melissa Mae Carlton

Vplivnica Melissa Mae Carlton in njen mož Tom Carlton se soočata z neizmerno izgubo. Njuna najmlajša hčerka Molly je umrla na božični dan, le leto dni po tem, ko je družina že doživela smrt starejše hčerke Abigail (Abi) aprila 2024.

Melissa je o izgubi spregovorila na Instagramu, kjer je zapisala: "Na božično jutro sta naša draga Molly in njena starejša sestra Abi ponovno skupaj."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapisala je še, da še vedno ne more verjeti, da se je tragedija zgodila, in da je bolečina nepopisna. Poleg tega sta svoje sledilce prosila za molitve in podporo.

Za zdaj ni dokončnega uradnega vzroka Mollyne smrti, a zdravniki domnevajo, da bi 'genska napaka na srcu' lahko igrala vlogo pri tem. Obstaja možnost, da je podobno stanje prispevalo tudi k smrti starejše hčerke Abigail, ki je umrla zaradi sepse pri devetih letih.

Melissa in Tom sta poleg Molly in Abigail starša še dvema otrokoma – sinu Harryju in hčerki Lily. V preteklih objavah je Melissa odprto govorila o žalovanju po izgubi Abigail ter o tem, kako so prazniki drugačni in kako težko je premagovati bolečino brez otrok, so še zapisali pri reviji People.

Tragična smrt po porodu doma: razkrit vzrok
Preberi še
Tragična smrt po porodu doma: razkrit vzrok
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Preberi še
Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
izguba otroka tragedija Melissa Mae Carlton božični dan žalovanje
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440