V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke

S.B.
Svet slavnih 0
06. 04. 2026 10.12

Igralka Tori Spelling je doživela nočno moro vsakega starša, ko se je skupaj z otroki znašla v prometni nesreči. Na srečo so jo vsi odnesli brez hujših posledic.

Tori Spelling

Hollywoodska igralka Tori Spelling je doživela izjemno pretresljiv trenutek. Zvezdnica se je skupaj s štirimi svojimi otroki in tremi njihovimi prijatelji znašla v prometni nesreči, po kateri so vse odpeljali v bolnišnico.

Po poročanju E!News, se je nesreča zgodila 2. aprila v kalifornijskem mestu Temecula, ko je v vozilo, ki ga je vozila 52-letna igralka, trčil drug avtomobil. Po prvih informacijah naj bi drugi voznik z veliko hitrostjo zapeljal skozi rdečo luč.

V avtomobilu je bilo skupaj sedem otrok, štirje Torijini in trije njihovi prijatelji. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci, vse udeležence pregledali že na kraju dogodka, nato pa so jih s tremi reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico.

Tori Speling z družino.
Tori Speling z družino.FOTO: Profimedia

Po poročanju tujih medijev so utrpeli lažje poškodbe, med njimi udarnine, ureznine in pretres možganov. Na srečo nihče ni bil življenjsko ogrožen.

Za mamo petih otrok je bil to brez dvoma eden najstrašnejših trenutkov. Vsak starš si namreč težko predstavlja večji šok, kot je prometna nesreča, v kateri so udeleženi otroci.

Igralka opozarja, da naj bo nesrečen dogodek vsem v opomnik, kako zelo pomembna je varnost v prometu,pripeti varnostni pasovi, pravilna uporaba otroških sedežev in dodatna previdnost lahko rešijo življenje.

Nasveti, ki bodo pomagali otroku sprejeti varnostni pas
Tori Spelling prometna nesreča otroci bolnišnica varnost v prometu
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
