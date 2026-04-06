V bolnišnico odpeljali njo in štiri otroke

Hollywoodska igralka Tori Spelling je doživela izjemno pretresljiv trenutek. Zvezdnica se je skupaj s štirimi svojimi otroki in tremi njihovimi prijatelji znašla v prometni nesreči, po kateri so vse odpeljali v bolnišnico.

Po poročanju E!News, se je nesreča zgodila 2. aprila v kalifornijskem mestu Temecula, ko je v vozilo, ki ga je vozila 52-letna igralka, trčil drug avtomobil. Po prvih informacijah naj bi drugi voznik z veliko hitrostjo zapeljal skozi rdečo luč.

V avtomobilu je bilo skupaj sedem otrok, štirje Torijini in trije njihovi prijatelji. Na kraj nesreče so hitro prispeli reševalci, vse udeležence pregledali že na kraju dogodka, nato pa so jih s tremi reševalnimi vozili prepeljali v bolnišnico.