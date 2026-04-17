To je razlog, da Tonči Huljić danes deluje mlajši in srečnejši

S.B.
Svet slavnih 0
17. 04. 2026 04.00

Čeprav je Tonči Huljić desetletja sinonim za neprekinjeno glasbeno ustvarjanje, danes sam priznava, da mu največjo radost prinaša družina, predvsem vnuka Alba in Toni. V hitrem ritmu koncertov, studia in novih projektov prav trenutki z njima postanejo njegovo najdragocenejše življenjsko poglavje.

Tonći Huljić

Glasbeni zvezdnik Tonči Huljić, ki je tudi tast slavnega pevca Petra Graše, je v pogovoru za inMagazin iskreno povedal, da se ob vnukih vse drugo za trenutek ustavi. Ko sta otroka pri njem in soprogi, delo preprosto ni več v ospredju, saj vso pozornost namenita njuni varnosti, igri in vsakodnevnim potrebam.

Kot je dejal sam: "Ko sta otroka pri nama, ne moreš početi ničesar drugega, kot da jima rešuješ življenje." Dodal je še hudomušno, a zelo iskreno misel, da so za varstvo dveh majhnih otrok včasih potrebne kar tri ali štiri odrasle osebe.

Hana in Petar naj bi skupni čas preživljala v Italiji, medtem pa njena starša čuvata otroke.FOTO: Instagram -

S to izjavo je pokazal svojo nežnejšo, družinsko plat, ki je javnost ne vidi pogosto. Za človeka, ki je vajen velikih odrov, rokov in ustvarjalnega tempa, je vloga dedka očitno nekaj povsem drugačnega, a nič manj intenzivnega.

Prav nasprotno, zdi se, da mu vnuka prinašata posebno energijo in občutek blagoslova. Sam ju je opisal kot svoj največji blagoslov, kar razkriva, kako pomembno mesto imata v njegovem življenju. Priznava tudi, da ga je prisotnost vnukov precej pomladila in mu dala dodatne energije. 

Kljub temu, da je Tonči Huljić v javnosti pogosto predstavljen kot neustavljiv glasbeni perfekcionist, ta osebna plat razkriva človeka, ki največjo vrednost vidi prav v družinskih trenutkih, tudi če ti pomenijo popoln ustvarjalni premor.

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
