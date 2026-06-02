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Tom Holland je treniral za vlogo Spidermana že kot dojenček

S.B.
Svet slavnih 0
02. 06. 2026 09.27

Ob 30. rojstnem dnevu britanskega igralca Toma Hollanda je njegov oče, Dominic Holland, na družbenih omrežjih delil prikupen in nostalgičen video iz otroštva, ki je hitro navdušil oboževalce po vsem svetu.

Tom Holland je razkril, zakaj svoje drage Zendaye ne žel spremljati na rdeči preprogi.

V objavi je ponosni oče zapisal: "Srečnih 30, Tom! Treniraš že od prvega dne." S tem je namignil, da so se Tomove akrobatske sposobnosti in energičen značaj kazali že v najzgodnejšem otroštvu.

Prikupen vpogled v otroštvo bodočega Spidermana

V videu, ki ga je delil njegov oče, je mogoče videti Toma Hollanda kot dojenčka, ki se drži za vrv, medtem ko ga starši spodbujajo in snemajo.

Po poročanju revije People je posnetek nastal v domačem okolju družine Holland in prikazuje Toma v trenutkih igre in raziskovanja, ki so kasneje postali simbolični za njegovo kariero v vlogi Spider-Mana.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Od otroških akrobacij do svetovne slave

Tom Holland je odraščal v Londonu v ustvarjalni družini. Njegova mati je fotografinja, oče pa komik in pisatelj, kar je vplivalo na njegovo zgodnjo izpostavljenost umetnosti in nastopanju.

Že kot otrok je obiskoval plesne tečaje, kjer je razvijal izjemno telesno koordinacijo in gibčnost. Kasneje je to nadgradil v gledališču West End, kjer je nastopal v muzikalu Billy Elliot the Musical.

Po več letih treninga in odrskih nastopov je začel igralsko kariero, ki ga je hitro popeljala v film. Mednarodno prepoznavnost je dosegel z vlogo Petra Parkerja oziroma Spidermana v Marvelovem filmu.

Zendaya in Tom Holland
Zendaya in Tom HollandFOTO: AP

"Spider-Man je bil moj otroški sanjski lik"

V intervjujih je Holland večkrat poudaril, da je bil Spiderman njegov najljubši superjunak že v otroštvu. V pogovoru za ComicBook.com je povedal, da je kot otrok rad posnemal akcijske prizore in si predstavljal, da je superjunak.

Prav ta otroška fascinacija naj bi bila eden od razlogov, da je kasneje tako prepričljivo upodobil Petra Parkerja, najstnika, ki združuje vsakdanje težave in superjunaške sposobnosti.

Odraščanje v središču pozornosti

Čeprav je danes ena največjih zvezd Marvelovega sveta, je Holland v več intervjujih poudaril, da je slavo doživel zelo hitro in nepričakovano.

Po besedah njegove soigralke in zaročenke Zendaye se je njegov vsakdan "spremenil čez noč", ko je dobil vlogo Spidermana. V hipu se je namreč od običajnega mladeniča povzpel do globalne zvezde. Kljub temu pa je večkrat izpostavil, da mu družina pomaga ostati z nogami trdno na tleh in da ima močno podporo domačih.

Zendaya in Tom sta se spoznala leta 2016 med snemanjem filma Spiderman: Homecoming, kjer sta igrala Petra Parkerja in MJ. Sprva sta več let zanikala romantične govorice in poudarjala, da sta dobra prijatelja. Med snemanjem in promocijo filmov pa je med njima postopoma nastala tesna vez, ki je kasneje prerasla v razmerje.

Tom Holland in Zendaya
Tom Holland in ZendayaFOTO: Profimedia

Leta 2021 sta bila prvič ujeta v javnosti kot par, ko so ju paparaci fotografirali med poljubom v avtomobilu, kar je v trenutku potrdilo dolgoletna ugibanja. Kmalu zatem sta svojo zvezo tudi bolj odkrito priznala, čeprav še vedno ohranjata zelo zaseben pristop.

Par danes velja za eno najbolj stabilnih mladih zvezdniških zvez. Oba podpirata karierne projekte drug drugega, skupaj nastopata na dogodkih, a zasebno življenje ohranjata stran od medijskega vrveža. V intervjujih sta večkrat poudarila, da jima je pomembno, da del odnosa ostane samo njun.

Vir: People.com

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