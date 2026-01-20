Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?

Kot so poročali tuji mediji, pravila cerkve igralcu preprečujejo stik s hčerko in bivšo soprogo, če nista del skupnosti. " Tom se nikoli ni nameraval oddaljiti od hčerke in upa, da bo nekega dne lahko popravil odnos. Cruise je bil seznanjen, da je Katie Holmes želela ločitev, da bi Suri zaščitila pred vplivom scijentologije in članov cerkve, s katerimi je povezan njen oče. "

Suri Cruise je začela s študijem, a njen oče Tom Cruise je ni videl že skoraj dve desetletji. Odkar sta se igralec in Katie Holmes ločila, je odnos med njima hladen, Suri pa gradi samostojno življenje kot mlada umetnica, brez očetove podpore.

Kot so zapisali mediji, je danes 19-letna Suri začela študij likovnih umetnosti na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Opisujejo jo kot povsem odraslo mlado žensko, ki samozavestno stopa na svojo ustvarjalno pot in gradi svojo identiteto, ne da bi se opirala na očetovo slavo.

Mediji so še poročali, da je Suri pred nekaj leti prenehala uporabljati očetov priimek "Cruise" in se zdaj predstavlja kot Suri Noelle, kar označujejo kot simbol njene samostojnosti in distance od očeta.

Čeprav je odnos med Suri in Tomom dolga leta hladen, so tuji mediji poročali, da naj bi Tom Cruise razmišljal o tem, da bi odnos s hčerko poskusil obnoviti, vendar na način, ki bi bil v skladu z njenimi pogoji. Po poročanju insajderjev je to njegov "naslednji veliki fokus".

"Tom je prišel do točke, ko si resnično želi miru, in to močno vpliva na njegove trenutne odločitve. V preteklem letu je tiho delal na tem, da bi obnovil mostove, ki jih je v življenju že porušil," so za Heat World UK povedali viri blizu igralca. "Zato je bil tudi v javnosti tako odprt in velikodušen do ljudi, kot sta Brad Pitt in drugi v Hollywoodu. Tudi z Nicole ima zdaj boljše odnose."

Dodali so: "A največje sprave, ki jih mora v življenju izpeljati, so s Suri, in to je neizpodbitno. Ljudje, ki so mu blizu, pravijo, da bo to njegov naslednji veliki fokus."

Kljub temu se govorice o morebitni spravi širijo že leta, uradnih potrditev pa ni bilo. Njuna življenja se zdijo popolnoma ločena, a viri trdijo, da je zdaj drugače, še posebej po tem, ko se je razšel z igralko Ano de Armas.

"Zelo previden je pri tem, kako pristopa k situaciji, saj je zadnje, kar želi, povzročiti Suri nelagodje ali nanjo pritiskati. Niti slučajno ne bo omenjal Katie ali ponovno obujal preteklost," so dodali. "Jasno je, da bo, če Suri še ni pripravljena, to sprejel in se umaknil. A upa, da bo tokrat drugače – da je zdaj v življenjski fazi, ko je pripravljena vzpostaviti odrasel odnos z njim."