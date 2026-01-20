Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Tom Cruise in hčerka: čas za spravo?

B.R.
Svet slavnih 0
20. 01. 2026 02.23

O odnosu med hollywoodskim igralcem Tomom Cruisom in njegovo edino hčerko Suri Noelle še vedno krožijo številne govorice. Kot so poročali tuji mediji, pravila cerkve igralcu preprečujejo stik s hčerko, tudi zdaj, ko je hčerka že zakorakala na univerzo. A zvezdnik naj bi razmišljal drugače.

suri cruise

Suri Cruise je začela s študijem, a njen oče Tom Cruise je ni videl že skoraj dve desetletji. Odkar sta se igralec in Katie Holmes ločila, je odnos med njima hladen, Suri pa gradi samostojno življenje kot mlada umetnica, brez očetove podpore.

Kot so poročali tuji mediji, pravila cerkve igralcu preprečujejo stik s hčerko in bivšo soprogo, če nista del skupnosti. "Tom se nikoli ni nameraval oddaljiti od hčerke in upa, da bo nekega dne lahko popravil odnos. Cruise je bil seznanjen, da je Katie Holmes želela ločitev, da bi Suri zaščitila pred vplivom scijentologije in članov cerkve, s katerimi je povezan njen oče."

Tom Cruise s hčerko Suri, par je hčerko pozdravil junija 2006.
Tom Cruise s hčerko Suri, par je hčerko pozdravil junija 2006. FOTO: Profimedia

Kot so zapisali mediji, je danes 19-letna Suri začela študij likovnih umetnosti na Carnegie Mellon University v Pittsburghu. Opisujejo jo kot povsem odraslo mlado žensko, ki samozavestno stopa na svojo ustvarjalno pot in gradi svojo identiteto, ne da bi se opirala na očetovo slavo.

Mediji so še poročali, da je Suri pred nekaj leti prenehala uporabljati očetov priimek "Cruise" in se zdaj predstavlja kot Suri Noelle, kar označujejo kot simbol njene samostojnosti in distance od očeta.

Čeprav je odnos med Suri in Tomom dolga leta hladen, so tuji mediji poročali, da naj bi Tom Cruise razmišljal o tem, da bi odnos s hčerko poskusil obnoviti, vendar na način, ki bi bil v skladu z njenimi pogoji. Po poročanju insajderjev je to njegov "naslednji veliki fokus".

"Tom je prišel do točke, ko si resnično želi miru, in to močno vpliva na njegove trenutne odločitve. V preteklem letu je tiho delal na tem, da bi obnovil mostove, ki jih je v življenju že porušil," so za Heat World UK povedali viri blizu igralca. "Zato je bil tudi v javnosti tako odprt in velikodušen do ljudi, kot sta Brad Pitt in drugi v Hollywoodu. Tudi z Nicole ima zdaj boljše odnose."

Dodali so: "A največje sprave, ki jih mora v življenju izpeljati, so s Suri, in to je neizpodbitno. Ljudje, ki so mu blizu, pravijo, da bo to njegov naslednji veliki fokus."

Kljub temu se govorice o morebitni spravi širijo že leta, uradnih potrditev pa ni bilo. Njuna življenja se zdijo popolnoma ločena, a viri trdijo, da je zdaj drugače, še posebej po tem, ko se je razšel z igralko Ano de Armas.

"Zelo previden je pri tem, kako pristopa k situaciji, saj je zadnje, kar želi, povzročiti Suri nelagodje ali nanjo pritiskati. Niti slučajno ne bo omenjal Katie ali ponovno obujal preteklost," so dodali. "Jasno je, da bo, če Suri še ni pripravljena, to sprejel in se umaknil. A upa, da bo tokrat drugače – da je zdaj v življenjski fazi, ko je pripravljena vzpostaviti odrasel odnos z njim."

Šokiran, kako hitro je zrastel: zvezdnik praznuje 16. rojstni dan sina
Preberi še
Šokiran, kako hitro je zrastel: zvezdnik praznuje 16. rojstni dan sina
Tom Cruise Suri Cruise Katie Holmes scijentologija družinski odnosi
Naslednji članek
Svet slavnih

Raje dela otroke kot čuva vnuke: družinsko življenje Aleca Baldwina

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1461