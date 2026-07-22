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Njegovi otroci so zrasli, fotografije presenetile vse

S.B.
Svet slavnih 0
22. 07. 2026 04.00

Legendarni zvezdnik ameriškega nogometa, Tom Brady, je svetovno prvenstvo v nogometu doživel na prav poseben način, ne kot tekmovalec, temveč kot oče. Nekdanji zvezdnik lige NFL je na družbenih omrežjih delil utrinke z velikega finala, kamor je prišel skupaj s svojimi tremi otroki in razkril, da so bili to trenutki, ki jih njegova družina ne bo nikoli pozabila.

Tom Brady

48-letni Tom Brady je na tribunah spremljal obračun med Španijo in Argentino, ob njem pa so bili njegovi otroci, 18-letni John "Jack" Edward Thomas, 16-letni Benjamin in 13-letna Vivian Lake.

"Spomini, o katerih bomo govorili še leta"

Brady je ob fotografijah z otrokoma zapisal, da je bila izkušnja svetovnega prvenstva nekaj posebnega. Poudaril je, da so mu športni dogodki vedno veliko pomenili, še posebej pa trenutki, ko jih lahko deli z družino.

Za nekdanjega igralca ameriškega nogometa, ki je večino kariere preživel pod največjim pritiskom in osvojil rekordnih sedem naslovov prvaka Super Bowla, je bil to drugačen pogled na šport, tokrat je bil zgolj ponosen oče na tribuni.

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Otroci hitro odraščajo

Fotografije, ki jih je objavil Brady, so pritegnile veliko pozornosti tudi zato, ker svojih otrok v javnosti ne izpostavlja pogosto. Oboževalci so opazili predvsem, kako zelo so njegovi otroci zrasli.

Najstarejši sin Jack je njegov otrok iz nekdanje zveze z igralko Bridget Moynahan, mlajša Benjamin in Vivian pa sta se mu rodila v zakonu z nekdanjo supermanekenko Gisele Bündchen.

Poseben trenutek z najmlajšo hčerko

Brady je med prvenstvom delil tudi prikupen trenutek z 13-letno Vivian. Oče in hči sta pritegnila pozornost s svojim zabavnim rokovanjem na tribunah, ki je bilo povezano z njunimi skupnimi spomini s potovanj.

Brady je kasneje razkril, da je bil del njunega posebnega pozdrava povezan z obiskom restavracije na Japonskem, kjer sta skupaj ustvarila še eno družinsko anekdoto.

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Od športne legende do predanega očeta

Tom Brady je desetletja veljal za enega najboljših športnikov vseh časov. Ustvaril je zgodovinsko kariero, a po upokojitvi pogosto poudarja, da je ena njegovih najpomembnejših vlog tista zunaj igrišča, vloga očeta.

"Največji trenutki niso vedno tisti, ko zmagaš sam," je sporočilo, ki ga je Brady s svojo objavo poslal številnim staršem.

Vir: People.com

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