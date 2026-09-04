Noseča, vroče ji je, tla so umazana, Domen pa: "Poziraj, navdih imam!"

"More summer pics, please," je zapisal ob fotografijah, nato pa sledilcem razkril še nekoliko zabavnejšo različico dogajanja v ozadju. "Sem ji zatežil: 'Daj zapoziri mal, k mam navdih. Pa kaj pol če je ura 13.00, če so vroča pa umazana tla, pa če ti je vroče. Aja, pa če si noseča. Navdih mam, ženska, do it for the gram!!!'" je zapisal igralec. Sodeč po fotografijah je bil njegov fotografski navdih očitno dovolj prepričljiv, da je nastal nov kolaž poletnih utrinkov. Tokrat je v ospredju Tjaša, ki z Domnom preživlja posebno obdobje, par namreč pričakuje prvega otroka.

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Kmalu bosta prvič postala starša

Domen Valič in njegova partnerica Tjaša Žibert sta veselo novico o nosečnosti javno potrdila letos poleti. Igralec bo prvič postal oče, par pa naj bi kmalu pričakoval sina. Nosečniški trebušček je Tjaša pokazala že ob njunih prejšnjih poletnih objavah, ko sta skupaj uživala na oddihu. Prav letošnje poletje je za par zato nekoliko drugačno. Medtem ko večina ljudi poletni dopust povezuje predvsem z oddihom in brezskrbnostjo, sta Domen in Tjaša v obdobju pričakovanja velike življenjske spremembe. Pred kratkim je Domen ob dopustniških fotografijah celo šaljivo zapisal, da je bil to njegov "najbolj dolgočasen dopust", sledilci pa so mu hitro odgovorili, da bo naslednje leto z otrokom verjetno precej manj mirno.

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