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Znana Slovenka pričakuje prvega otroka

S.B.
Svet slavnih 0
16. 06. 2026 12.41

Tjaša Kramarič, slovenska vplivnica in udeleženka šova Sanjski moški, je na Instagramu razkrila, da s partnerjem Jako, slovenskim pevcem in članom priljubljene skupine Firbci, pričakujeta svojega prvega otroka. Novico je delila s serijo fotografij, ki so hitro pritegnile pozornost njenih sledilcev in sprožile številne čestitke.

Tjaša Kramarič

Tjaša Kramarič je v slovenski javnosti postala prepoznavna predvsem z nastopom v resničnostnem šovu Sanjski moški, kjer je s svojo osebnostjo, slogom in sproščenostjo hitro izstopala med kandidatkami. Po šovu je svojo prepoznavnost uspešno prenesla na družbena omrežja, predvsem Instagram, kjer danes gradi kariero vplivnice in sodeluje z različnimi modnimi ter lepotnimi blagovnimi znamkami.

Od resničnostnega šova do spletne vplivnice

Po koncu oddaje se je Tjaša preselila v Ljubljano in začela aktivneje razvijati svojo prisotnost na družbenih omrežjih. Njena vsebina je osredotočena predvsem na modo, lepoto in življenjski slog, kar ji je prineslo stabilno bazo sledilcev ter sodelovanja z različnimi blagovnimi znamkami.

V intervjujih je že prej poudarila, da ji Instagram predstavlja tako ustvarjalni prostor kot tudi poslovno priložnost, pri čemer se zaveda odgovornosti, ki jo prinaša vpliv na mlajšo publiko.

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Srečna s članom zasedbe Firbci

Tjaša svoje zasebno življenje sicer večinoma ohranja relativno skrito pred očmi javnosti. Kljub temu pa je v preteklosti že delila nekaj skupnih trenutkov na družbenih omrežjih, kar je sprožilo ugibanja o resnosti zveze s pevcem skupine Firbci, Jako Šinkovcem.

"Imela sva načrt. Zaročiti se, poročiti se, imeti otroka. Očitno sva preskočila korak. Zgraditi hišo. Ena stvar naenkrat ... ampak dojenček je že na poti!" je ob čudovitih fotografijah pripisala Tjaša in s tem obenem razkrila, da sta z Jako že zaročena.

Z objavo o nosečnosti pa je zdaj jasno, da par stopa v novo življenjsko obdobje, ki ga bosta, kot kaže, delila tudi z javnostjo. Pod objavo, v kateri sta napovedala prihod svojega prvega otroka, so se hitro zvrstile številne čestitke oboževalcev, prijateljev in znanih obrazov.

Tjaši pa tudi v uredništvu Bibaleze.si želimo lepo in mirno nosečnost ter uspešno novo poglavje v življenju.

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