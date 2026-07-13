Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase

Ob fotografijah, na katerih zaljubljeni par lovi sončne žarke in brezskrbne trenutke ob morju, je Tjaša zapisala: "Oddih za mami in očija, preden se začne prava norija."

S prikupnim zapisom je namignila, da se njuno življenje kmalu obrača na glavo, saj se pripravljata na prihod novega družinskega člana. Čeprav ju čakajo številne nove obveznosti in neprespane noči, se bodočima staršema očitno še pred rojstvom dojenčka uspe ustaviti, uživati v skupnih trenutkih in ustvarjati lepe spomine.