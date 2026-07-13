Pred prihodom dojenčka sta si vzela čas zase

Ob fotografijah, na katerih zaljubljeni par lovi sončne žarke in brezskrbne trenutke ob morju, je Tjaša zapisala: "Oddih za mami in očija, preden se začne prava norija."
S prikupnim zapisom je namignila, da se njuno življenje kmalu obrača na glavo, saj se pripravljata na prihod novega družinskega člana. Čeprav ju čakajo številne nove obveznosti in neprespane noči, se bodočima staršema očitno še pred rojstvom dojenčka uspe ustaviti, uživati v skupnih trenutkih in ustvarjati lepe spomine.
Za Tjašinim nasmehom na fotografijah je tokrat stal njen partner Jaka Šinkovec, pevec skupine Firbci in voditelj na Radiu Veseljak. Par je svojo zvezo javnosti razkril šele pred kratkim, zdaj pa skupaj pričakujeta prvega otroka.
Tjaša in Jaka sta ob veseli novici razkrila, da se njuna življenjska zgodba odvija nekoliko hitreje, kot sta načrtovala, saj sta najprej želela slediti korakom, kot so zaroka, poroka in nato otrok, a ju je življenje presenetilo z najlepšim darilom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV